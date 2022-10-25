«Выперли из Москвы – запела на «мове» про вышиванки» – на Украине хейтят Веру Брежневу

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Новости Украины

Известная певица Вера Брежнева, покинувшая Россию после начала СВО, прервала творческую паузу с новым сценическим именем Vera в украиноязычном дуэте с певицей TAYANNA.

Однако на Украине дебют артистки на «мове» с композицией «Вышиванка» оценили не все, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сети стали распространять видео 2019 года, где Брежнева заявила, что предпочитает не называться украинской певицей. Один из первых, опубликовавших ролик, военный блогер и боевик Нацгвардии Украины Харитин Старский в своей соцсети прокомментировал новую композицию как «Мастер-класс по переобуванию от Верочки Брежневой».

Высказывание, которое соотечественники припомнили певице, было записано в ходе интервью, по выражению украинских СМИ, «украинофобу и фигуранту базы «Миротворец» Вячеславу Манучарову, где тот удивился, что в «Яндексе» Брежневу называют украинской певицей.

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной «Песне года». Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в «ВИАГру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать по всему СНГ», – говорила Брежнева в 2019-м.

Пользователи сети закатили откровенную истерику.

«Самое большое г*вно в том, что у таких персонажей нет представления о том, как быть украинским артистом. Что и иллюстрировано в выборе песни и манере исполнения. Украина для них – это эстрада из бухтелки, сырные лошадки, плетень, кувшин. Вместо ощущения мощной, живой, современной, исторически тяглой европейской страны. Хорошо, что эта паторочь исчезает со сцены, как рудимент нулевых»; «И таких сейчас полно. А наши едят это дерьмо с радостью»; «Она так оправдывается, что даже противно слушать»; «Есть такое слово – приспособленцы. Это обо всех этих «я вообще против войны и вне политики»; «И эти гадины сейчас еще и по миру попрутся давать концерты под украинскими флагами, потому что денег так можно больше собрать», – злятся украинцы в комментариях.

Отметим, что с началом СВО Брежнева покинула Россию и перебралась в Италию, где позиционировала себя как волонтёр, помогающий беженцам из Украины в Польше, впрочем, несмотря на очевидную позицию, так и не сделав никаких особо резких заявлений на этот счёт.

При этом, как отмечают в СМИ, в Польше Брежнева была без супруга, Константина Меладзе. В прессе полагают, что имел место разрыв на идеологической почве, поскольку Меладзе так и не высказал публично внятную позицию по поводу СВО, вероятно, по причине наличия бизнеса в России. Примечательно, что и сама Брежнева не попала в список украинских артистов, которым запрещён въезд в РФ.