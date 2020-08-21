Выпестованные КГБ белорусские националисты ещё покажут себя «во всей красе» – военкор

21.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Правоохранители в Белоруссии относятся к белорусским националистам с откровенной опаской, предпочитая избегать перспективы вступления в конфликт с непредсказуемыми для себя последствиями.

Об этом на пресс-конференции рассказал побывавший в белорусском СИЗО российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, были среди протестующих белорусские болельщики и фанаты, так называемые ультрас. У моего оператора татуировка с Моторолой, и всех, у кого есть татуировки предварительно сортировали в СИЗО на отдельный этаж. Они все сидели на третьем этаже, где все были с татуировками. И он как раз попал в камеру с ультрас – там были фанаты «Динамо» и были различного рода националисты, «забитые» рунами, как всё это водится.

Но что важно отметить: во-первых, среди ультрас пока нет какой-то единой позиции, в том смысле, что – да, они против Лукашенко, «за всё хорошее», но, например, когда они между собой начали обсуждать, куда нужно вывозить семьи – в Польшу или в Россию, то мнения разделились. Половина хотела вывезти в Литву-Польшу, а половина говорила, что там делать нечего, мы поедем со своими жить – в Россию», – рассказал Пегов.

При этом, по его словам, «студентов и так называемую наивную часть протеста», в отличие от националистов, «прессовали» довольно жёстко.

«Что касается националистов, они вели себя крайне борзо, они там могли (я сейчас постараюсь без мата пересказать как все это было там), когда так называемая «кормушка» открывалась, они кричали: «Эй! Начальник, иди сюда!». Подходил надзиратель, они его в грубой форме посылали «нафиг» и им ничего за это не было.

Например, на первом этаже, среди того контингента когда я находился, такую ситуацию представить сложно, потому что за один косой взгляд можно было получить.

То есть, сами ФСИНовцы и сами силовики с определенной опаской относятся к националистам, видимо, понимая, что те имеют уже ресурс для того, чтобы дать какой-то ответ, может быть, спалить машину сотрудника, который имел отношение к их задержанию и так далее», – отметил военкор.

Они понимают, что за ними тоже стоит определенная какая-то сила, и, так или иначе, кто-то их «крышует» изнутри самой силовой системы. Просто так собрать, зная белорусское КГБ и их высокий профессионализм (я без всякой иронии это говорю – это действительно очень серьезная и мощная организация, не в пример СБУ 2014 года), то, конечно, без их контроля там создать какой-то полевой тренировочный лагерь, просто-напросто невозможно.

Поэтому, националисты – это сейчас некая особенная каста Белоруссии, они должны свою роль какую-то еще сыграть», – добавил Семён Пегов.

В свою очередь, бывший политзаключенный-харьковчанин, более двух лет отсидевший в тюрьме за участие в Русской весне, Спартак Головачёв на примере Украины напомнил, чем заканчивается попустительское отношение или откровенное покровительство по отношению к националистам.

«В Украине проходили так называемые вышколы не только ультрас –летние лагеря скаутские, где проходили обучение «патриотизму» до 2014 года. Уже по Западной Украине стояли памятники коллаборационистам, Янукович не обращал внимания, и это было упущено.

Эти лагеря были даже в Харьковской области в лесах. В Польше по 400 человек в год проходило вышкол до 2014 года, из детей от 14 до 18 лет готовили боевиков, которые потом были силой майдана, потом они ушли воевать в АТО.

Белоруссия и Россия должны были обращать на это внимание, хотя в Белоруссии патриотизм всё-таки, как я вижу – пока тихая трясина, но в России тоже многие хотят перемен», – предостерегает Головачёв.