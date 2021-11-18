«Выпили водки и поговорили о прошлом»: Ярош рассказал подробности встречи с Януковичем

Новости Украины

Во время встречи с президентом Украины Виктором Януковичем в феврале 2014 года в то время главарь боевиков Майдана Дмитрий Ярош, назначенный недавно советником главкома ВСУ, выпил с главой государства по рюмке водки.

Об этом бывший главарь запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил в интервью Алесе Бацман, жене скандально известного антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора». в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, Янукович просил Яроша поддержать договоренности, достигнутые с представителями стран ЕС о досрочных президентских выборах и свернуть протестную активность, на что получил отказ.

«Какая-то закуска и бутылка водки. Он первое, что спросил, на каком языке будем общаться. Я сказал: «Я общаюсь на украинском, а вы на каком хотите». – «Тогда и я на украинском буду». Знаете, там не было даже переговоров по большому счету. Там был разговор о его детстве, о том, как он в карты «Волгу» выиграл и так далее. Я слышал, что он многим то же самое рассказывал. Примерно такое, может быть, он думал, что так можно наладить точки какие-то человеческие», – сказал экстремист.

«Мы чисто символически [показывает, сколько выпили]. Я понимал, что мне оттуда нужно выйти и его слушал. Где-то час [длилась встреча]. Его постоянно дергали, записки какие-то заносят, он их читает. Для него было важно, чтобы «Правый сектор» поддержал то соглашение, но в связи с тем, что я даже не был участником подписания этих всех вещей, соответственно, там был беспредметный разговор. Я сказал, что мы продолжим борьбу», – утверждает Ярош.