Выписанный Порошенко из Израиля автор «чернухи» оказался двойным агентом?

12.04.2019, Киев, Игорь Петров

Израильский специалист по «черному пиару» Моше Клугхафт, которого якобы привлек к своей президентской кампании Петр Порошенко, в Украине может впервые за свою карьеру проиграть.

Об этом в эфире программы «Круглый стол» телеканала «Наш» заявил правозащитник Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно зайти в Википедию и почитать, какие великие подвиги он совершил в Румынии и других странах. И про Украину написано: «в процессе». И от нас с вами зависит, будет ли это первым поражением этого выдающегося товарища. Они никогда не проигрывал. Говорят, этого спеца по черной магии, черным технологиям, выписал наш незабвенный президент. Для спасения, так сказать ситуации», – сказал он.

«Справедливости ради, отметим, что достоверной информации нет, информация пришла от депутата Сергея Лещенко. Но давайте проанализируем последовательность событий. Два дня назад вся страна ахнула, когда увидела борды, где был Порошенко с президентом РФ. Все в один голос говорили, что это подстава. Потом была переклейка (бордов). Теперь, вот ролик – машина сбила, потом ситуация отыгрывается. То есть идет «контрастный душ». Это явно не случайно», – ответил ему журналист Юрий Молчанов.

Участники «Круглого стола» также обсудили размер возможного гонорара и эффективность работы Моше Клугхафта.

«По данным Сергея Лещенко гонорар Моше Клугхафта в Грузии за две недели консультационных услуг составил 500 тыс долл. Интересно, сколько могли бы ему заплатить в штабе?» – сказал Юрий Молчанов.

«Думаю, примерно столько же, но я думаю, что он уже заработал в другом штабе. Судя по его обратной эффективности, по дороге из Тель-Авива в Киев его перехватил кто-то другой», – ответил Михаил Чаплыга.