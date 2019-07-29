Выпившие «жиночки» устроили эротическое шоу недалеко от границы с Крымом

29.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В приграничном с Крымом Геническе Херсонской области Украины трое подвыпивших девушек устроили эротическое шоу на сцене кафе «Золотая рыбка».

Под песню российского исполнителя, выступающего под псевдонимом «Артур Пирожков» «Зацепила» девушки стали раздевать друг друга, устроив развратные танцы.

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Общественник Геннадий Сивак рассказал «ПолитНавигатору», что происходило «шоу» в кафе «Золотая рыбка», которое находится на так называемом «Детском пляже» – всего в пятиста метрах от здания УМВД.

«Теперь на Украине это норма», – сказал Сивак.