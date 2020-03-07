Выплата «Газпромом» миллиардов Украине раззадорила Белоруссию

07.03.2020, Москва, Елена Острякова

Ведущий белорусского телеканала ОНТ (местный аналог российского ОРТ) Дмитрий Семченко, ранее позволявший себе в эфире оскорбительные выпады в адрес российского премьер-министра Дмитрия Медведева, подверг сомнению выгоду союзнических отношений с Россией. Поводом для эскапады стало недавнее снижение «Газпромом» экспортных цен на газ для Болгарии.

«Информационное пространство пестрит говорящими заголовками. «Вот так союзничек», – это цитата с белорусских сайтов, которые намекают на переговорный контраст. Для белорусов Москва де-факто повысила цену, а болгарам снизила почти наполовину», – сказал Семченко.

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Хотя «Газпром» снизил Болгарии цену от базовой в 260 долларов, то есть, примерно до 156 долларов, белорусский ведущий насчитал, что голубое топливо обойдется болгарским потребителям на два доллара дешевле, чем Белоруссии. Сравнивая розничную и оптовую цену, он забыл упомянуть, что белорусским потребителям газ обходится дешевле, даже чем российским, благодаря государственным дотациям.

«Выходит, быть союзником Москвы не так уж и выгодно. Судя по тому, что недавно Украина отсудила у «Газпрома» несколько миллиардов долларов, а потом еще и подписала транзитный контракт на своих условиях, так оно и есть. А мы до сих пор компенсацию за грязную нефть выбиваем», – сказал Семченко.

В итоге все свелось к восхвалению президента Лукашенко и его «мудрой политики» по покупке нефти, например, в Норвегии по цене, которая выше цены российской нефти на 130 долларов за каждую тонну.

«На переговорах София поставила Москве ультиматум: не снизят цену – вообще откажутся от российского газа. Болгары получили возможность экспортировать топливо по трубопроводу из Азербайджана, а также через Грецию вышли на мировой рынок сжиженного природного газа, где спотовые цены упали ниже 100 долларов. И, даже невзирая на огромную скидку от России, в Софии заявили, что продолжат диверсификацию источников топлива. Значит то, что говорил президент Белоруссии и про альтернативные поставки, и про избавление от монополиста, все это действительно работает», – торжествующе подытожил Семченко.

В новом контракте «Газпрома» с «Булгаргазом» цена газа привязана к ценам на европейских хабах, а не к стоимости нефти, как раньше. Сейчас цена на хабах очень низкая из-за теплой зимы, однако, как только спрос на газ увеличится, то и цена будет выше, чем если бы она была привязана к нефти.