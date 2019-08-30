30.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Выплата премиальных ВСУшникам привела к неуправляемой ситуации в «ООС»

Командование «ООС» решило премировать украинских военнослужащих за уничтожение техники Народной милиции ЛНР.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным источников в рядах ВСУ, командующий «ООС» генерал-лейтенант Владимир Кравченко отдал указания командирам соединений и воинских частей разъяснить порядок денежного поощрения боевиков за каждую уничтоженную единицу техники подразделений Народной милиции.

Так, за подбитое автомобильное транспортное средство предусматривается премия в размере 12 тысяч гривен, за сбитый БПЛА – 36 тысяч гривен, за БМП, БТР – 42 тысяч гривен, за танк – 48 тысяч гривен», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что такие действия украинского командования ведут к обострению ситуации на линии боевого соприкосновения и представляют угрозу жизни не только для военнослужащих Народной милиции, но и для мирного населения.

«Также обещанная денежная нажива создает неуправляемую ситуацию со стороны вооруженных формирований Украины по соблюдению договоренностей о прекращении огня», – отметил Осадчий.

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