Выплата премиальных ВСУшникам привела к неуправляемой ситуации в «ООС»
Командование «ООС» решило премировать украинских военнослужащих за уничтожение техники Народной милиции ЛНР.
Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По данным источников в рядах ВСУ, командующий «ООС» генерал-лейтенант Владимир Кравченко отдал указания командирам соединений и воинских частей разъяснить порядок денежного поощрения боевиков за каждую уничтоженную единицу техники подразделений Народной милиции.
Так, за подбитое автомобильное транспортное средство предусматривается премия в размере 12 тысяч гривен, за сбитый БПЛА – 36 тысяч гривен, за БМП, БТР – 42 тысяч гривен, за танк – 48 тысяч гривен», – рассказал он.
Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что такие действия украинского командования ведут к обострению ситуации на линии боевого соприкосновения и представляют угрозу жизни не только для военнослужащих Народной милиции, но и для мирного населения.
«Также обещанная денежная нажива создает неуправляемую ситуацию со стороны вооруженных формирований Украины по соблюдению договоренностей о прекращении огня», – отметил Осадчий.
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