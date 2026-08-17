Добровольческие формирования «БАРС» часто упоминаются в сводках приграничных регионов, но то, как устроены денежные выплаты их участникам, обычно остаётся неясным. Причина в том, что доброволец и военнослужащий по контракту — разные правовые фигуры, и набор выплат у них тоже разный. Ниже разбор действующей нормативной базы: федеральный уровень, региональные доплаты и первоисточники.

Правовая рамка: контракт добровольца и контракт о военной службе

В законодательстве добровольческие формирования появились в 2022 году: статья 22.1 включена в Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» Федеральным законом от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ. Формирования создаёт Министерство обороны или Росгвардия по решению Президента, а гражданин поступает в них, заключая контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Это не контракт о прохождении военной службы. Порядок поступления, пребывания и исключения, а также типовая форма контракта определены приказом Министра обороны РФ от 15 февраля 2023 г. № 67 (зарегистрирован в Минюсте России 6 марта 2023 г., № 72533, применяется в редакции от 12 ноября 2025 г.); денежному содержанию посвящён его раздел IV. Статус влияет и на льготы: подпункт 2.2 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» относит к ветеранам боевых действий тех, кто поступил в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооружённых Сил в ходе специальной военной операции и отражения вооружённого вторжения. Порядок подтверждения разобран отдельно — в материале о том, как оформляется статус ветерана боевых действий.

Из чего складывается денежное содержание

Базовая норма — статья 13.2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», введённая тем же законом № 419-ФЗ. Размеры денежного содержания определяет Министерство обороны либо Росгвардия, причём не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих соответствующие (аналогичные) воинские должности.

Собственной шкалы окладов у добровольца в законе нет — содержание привязано к аналогичной воинской должности. Наряду с денежным содержанием ведомство вправе устанавливать и другие денежные выплаты. Та же статья определяет очередь получателей при гибели участника: супруг или супруга, совершеннолетние дети, проживавшие совместно, опекуны и попечители несовершеннолетних детей, лица на иждивении, а при их отсутствии — родители в равных долях. Причитавшиеся, но не полученные суммы выплачиваются полностью за весь месяц, в котором наступила смерть.

Единовременные выплаты при заключении контракта

Разница со службой по контракту здесь заметнее всего. Федеральная единовременная выплата 400 000 рублей установлена Указом Президента РФ от 31 июля 2024 г. № 644 и адресована тем, кто заключает контракт о прохождении военной службы на срок от одного года. Контракт о пребывании в добровольческом формировании — другой документ, и на него указ не рассчитан. Единовременные суммы для добровольцев возникают в основном на региональном уровне либо как ведомственные выплаты при поступлении в конкретное формирование, отсюда и разброс публикуемых цифр.

Региональные доплаты: пять примеров

Брянская область. Законом Брянской области от 2 октября 2023 г. № 69-З для участников «БАРС-Брянск» предусмотрена единовременная выплата: 150 000 рублей при контракте на срок не менее шести месяцев и 300 000 рублей при контракте не менее двенадцати месяцев. Тем же законом для заключивших контракт о прохождении военной службы установлена другая сумма — 1 000 000 рублей, размер действует с 1 марта 2026 года.

Законом Брянской области от 2 октября 2023 г. № 69-З для участников «БАРС-Брянск» предусмотрена единовременная выплата: 150 000 рублей при контракте на срок не менее шести месяцев и 300 000 рублей при контракте не менее двенадцати месяцев. Тем же законом для заключивших контракт о прохождении военной службы установлена другая сумма — 1 000 000 рублей, размер действует с 1 марта 2026 года. Белгородская область. Постановлением правительства области, опубликованным 28 октября 2024 г., для добровольцев «БАРС-Белгород» введена ежемесячная доплата 45 000 рублей при контракте не менее года и исполнении обязанностей не менее 30 дней. С 1 апреля 2026 года подход изменён: доплату сохраняют за теми, кто выполняет задачи в пятнадцатикилометровой полосе вдоль государственной границы, для остальных она прекращена.

Постановлением правительства области, опубликованным 28 октября 2024 г., для добровольцев «БАРС-Белгород» введена ежемесячная доплата 45 000 рублей при контракте не менее года и исполнении обязанностей не менее 30 дней. С 1 апреля 2026 года подход изменён: доплату сохраняют за теми, кто выполняет задачи в пятнадцатикилометровой полосе вдоль государственной границы, для остальных она прекращена. Курская область. По заявлениям руководства региона, денежное содержание участников «БАРС-Курск» доведено до уровня не менее 120 000 рублей в месяц. Отдельно называются подъёмные 50 000 рублей и губернаторская выплата 20 000 рублей, которая перечисляется в два этапа.

По заявлениям руководства региона, денежное содержание участников «БАРС-Курск» доведено до уровня не менее 120 000 рублей в месяц. Отдельно называются подъёмные 50 000 рублей и губернаторская выплата 20 000 рублей, которая перечисляется в два этапа. Краснодарский край. Постановлением главы администрации (губернатора) края от 18 ноября 2022 г. № 834 установлена единовременная материальная помощь 100 000 рублей; в тексте прямо назван контракт о пребывании в добровольческом формировании. Впоследствии условия и размеры пересматривались отдельными актами.

Постановлением главы администрации (губернатора) края от 18 ноября 2022 г. № 834 установлена единовременная материальная помощь 100 000 рублей; в тексте прямо назван контракт о пребывании в добровольческом формировании. Впоследствии условия и размеры пересматривались отдельными актами. Москва. Указ Мэра Москвы от 23 июля 2024 г. № 58-УМ установил выплату 1 900 000 рублей, но её получатели описаны как отобранные военным комиссариатом города или пунктом отбора для заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны.

Отсюда практическое правило: региональная мера распространяется на добровольца лишь тогда, когда акт субъекта прямо упоминает контракт о пребывании в добровольческом формировании, а не только контракт о военной службе.

Страховые случаи: увечье, инвалидность, гибель

Указ Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98 о дополнительных социальных гарантиях адресован военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии, и членам их семей — на участников добровольческих формирований он не рассчитан. Для них механизм выстроен отдельно: Указ Президента РФ от 3 августа 2023 г. № 582 о мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, предусматривает компенсацию при гибели, установлении инвалидности и получении увечья.

Размеры, зафиксированные в первоначальной редакции указа: 3 131 729,56 рубля при гибели; 2 348 797,18, 1 565 864,79 и 782 932,40 рубля при инвалидности I, II и III групп; 313 172,95 рубля при тяжёлом увечье и 78 293,24 рубля при лёгком. Суммы индексируются: постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2025 г. № 2011 размеры отдельных выплат, в том числе гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, проиндексированы в 2026 году с коэффициентом 1,04. Поэтому считать корректно по редакции, действующей на дату события, а не по цифрам 2023 года.

Порядок обращения закреплён Правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2023 г. № 1987: заявление подаётся в военный комиссариат по месту жительства либо в воинскую часть, на базе которой создавалось формирование. Формы заявления и прилагаемых документов утверждены приказом Министра обороны РФ от 8 января 2024 г. № 5. Ежемесячная денежная компенсация при инвалидности назначается по правилам постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 142, действие которых распространено на граждан, пребывавших в добровольческих формированиях.

Кто перечисляет и почему цифры требуют сверки

Денежное содержание перечисляет ведомство, создавшее формирование, — Минобороны или Росгвардия; периодичность выплат задают ведомственные правила, а не региональные акты. Региональные доплаты идут по линии органов социальной защиты субъекта, сроки перечисления определяет сам региональный акт. Пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи назначает Социальный фонд России, и на семьи участников добровольческих формирований это распространяется наравне с семьями военнослужащих.

Самой подвижной остаётся региональная часть: пример «БАРС-Белгород» показывает, что доплата вводится одним постановлением и переформатируется другим менее чем за полтора года. Материал отражает нормативную базу на август 2026 года, поэтому перед расчётами стоит открыть первоисточники — тексты актов на официальном интернет-портале правовой информации и действующие акты субъекта. Устройство подразделений и последовательность оформления описаны в обзоре о том, как формируются отряды БАРС и оформляется контракт добровольца.