Выплывет ли мальчик Зе из водоворота большой политики?

16.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский не стал исправлять ошибки прежней власти и продолжил плясать под западную дудку, уничтожая остатки вековой дружбы с Россией.

Об этом в авторской колонке для ПолитНавигатора пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов

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В жизни известного украинского шоумена Владимира Зеленского всё было хорошо: любовь зрителей, слава самого весёлого человека страны, здоровье и деньги. Но тут случилось то, что случилось: захотел Комик всея Украины попробовать себя в политическом амплуа и прожить реальную жизнь его киноперсонажа Василия Голобородько – слуги народа.

Благодаря спонсорству сильных людей мира сего (вероятнее всего, не только Украины), Зе стал президентом «незалежной державы» и вмиг оказался в самом эпицентре мировой политики.

Только вот на этой арене ему отведена не роль хозяина шоу, здесь он играет роль мальчишки, не имеющего ни собственного мнения, ни права выбора, – за него всё решают финансовые тузы, которые, собственно, и подарили ему политическую жизнь.

Ставка на комика не оправдана

Украинский народ выбрал Зеленского в надежде, что тот прекратит вакханалию, которую устроил в стране его предшественник Петр Порошенко.

Украинцы устали от войны и агрессивной риторики «самостийных» лидеров. Они хотели, чтобы Украина, наконец, зажила спокойной жизнью, остановила братоубийственную войну в Донбассе и наладила отношения с соседями. Особенно остро вопрос соседской дружбы касался братской России, которую «попередники» Зе грязной пропагандой превратили во врага.

И к такому развитию событий были все предпосылки, по крайней мере, в предвыборной риторике Зе звучали обнадёживающие нотки по всем волнующим людей направлениям.

Но мальчик по имени Вова не пошел наперекор взрослым «дядям», ведущим его по минному полю украинской политики и буквально сразу забыл свои предвыборные обещания.

Судя по бездумным действиям шестого украинского президента, он находится в прострации и понятия не имеет, куда попал, и что ему делать с «добром», на котором прицеплена этикетка Ukraine.

Маленький недополитик не стал исправлять порошенковские ошибки. Он еще сильнее усугубил украино-российские отношения. И сейчас по сценарию предшественника пляшет под западную дудку продолжая уничтожать остатки вековой дружбы с Великим Северным Соседом.

Как Зеленский предал Путина

Бывший соратник Зеленского, экс-глава его офиса Андрей Богдан в интервью журналисту и по совместительству главному масону Украины Дмитрию Гордону рассказал, что, став президентом, пан Зе авансом получил поддержку от лидера мирового масштаба Владимира Путина. Богдан особо подчеркнул, что жёсткий, грамотный и прагматичный российский глава хотел найти решение украинской проблемы. С искренним уважением Владимир Владимирович отнёсся к Зеленскому на их первой и пока единственной очной встрече «в нормандском формате», которая состоялась 9 декабря прошлого года в Париже. Но, по словам бывшего главы Офиса Президента Украины, «Зеленский и Ко «кинули» президента Российской Федерации Владимира Путина, дав ему множество обещаний, и не выполнив ни одного».

Зеленский, как булгаковский Шариков, своими дальнейшими изречениями и поступками доказал, что не достоин аванса, выданного российским лидером.

Более того, Богдан косвенно подтвердил, что укрочиновники заинтересованы в военном конфликте и ожидают больших денег за так называемую сдачу территорий Украины. Почему-то украинские политики забывают, что именно жители Крыма и Донбасса отказались быть частью страны, в которой правит бал радикальная улица.