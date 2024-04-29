«Выполнен лишь один пункт» – Зеленский потребовал от Запада ускорить выполнение «обязательств перед Украиной»

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НАТО выполнила только один из трех пунктов, которые обеспечат “победу Украине”.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стабилизация на фронте, мощность нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий – все это зависит от трех главных пунктов. Первый пункт – это проголосованные финансы как партнеров на двухстороннем уровне, так и США. Второй пункт – своевременные поставки оружия, и третье – что конкретно доедет до Украины. Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги», – сказал Зеленский.

Он добавил, что не стал упоминать четвертый пункт – «где мы можем использовать то или другое оружие».

Президент Украины считает, что два пункта НАТО еще предстоит выполнить: «Поставки понемножку пошли, нужно этот процесс ускорить».