«Выполнить все критерии без каких-либо скидок» – Швейцария остудила еврооптимизм Зеленского

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Поскольку в евроинтеграцию Украины вложены огромные средства, рано или поздно будет найдена лазейка для принятия бывшей советской республики в Евросоюз.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина принадлежит семье Европейского Союза, и будет членом ЕС после всего, что произошло – бомбардировок, жертв, потерь. История уже подтверждает: будущее Украины – с ЕС. Это значит, что мы должны поменять наши процедурные правила. Это изменит размер Европы, разнообразие. И мы должны проделать работу, потому что, когда переходишь от 27 членов к 33, нужны адаптированные правила принятия решения. Ещё до войны на Украине были многочисленные проблемы, мы поддерживали её, вложили 50 миллионов евро. Украина должна трансформировать свои структуры, противостоять коррупции, развивать экономику. Вопрос решённый, Украина – член ЕС и европейской цивилизации. Это просто должно быть институционально оформлено. Им надо сделать работу, мы поддержим и подготовимся, чтобы принять Украину в ЕС, нравится это кому-то, или нет», – сказал Боррель.

В свою очередь, премьер-министр Швейцарии Ульф Кристерссон отметил, что спешить с принятием Украины в ЕС не надо – сначала Киев должен выполнить множество требований.

«Мы будем получать сообщения о том, как критерии выполняются, и потом более формальные документы будут предоставляться. Об амбициях Украины мы слышали – Зеленский назвал целью вступление в ЕС в 2023 году. Но все, наверное, согласны, с принципом предоставлять членство по заслугам, выполнить все критерии без каких-либо скидок. Мы хотим предупредить – не надо слишком спешить, не надо форсировать этот процесс», – подчеркнул премьер.

С ним согласился депутат польского парламента Радослав Сикорский, по мнению которого Украина заслужила только право бороться за членство в ЕС.

«Украина победила. Своими огромными пожертвованиями она заслужила право бороться за членство в ЕС. И могу посоветовать Украину – не надо думать, что будут сделаны поблажки. Вы не договариваетесь о том, как попасть ускоренным способом в ЕС. Нет, несколько десятилетий накапливалась законодательная база, и на неё будет переходить Украина. Чем скорее украинское законодательство будет приведено в соответствие с европейским, тем быстрее Украина станет членом ЕС. В этом должна быть полная ясность, это надо донести до украинцев», – подытожил польский депутат.