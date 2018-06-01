21.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Владимир Гладков

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“Выполняю работу снайпера”, – Французский десантник уехал воевать против украинских нацистов

Корреспондентам «ПолитНавигатора» удалось пообщаться с французским десантником Эрваном Кастелем, который воюет против украинских нацистов в рядах армии Донецкой народной республики.

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«Меня зовут Эрван Кастель, я бывший офицер французской армии, был офицером-парашютистом 12 лет, затем я был гидом экспедиции во французской Гвиане. Откуда происходит мой позывной «Алавата» – это вид обезьяны из Амазонии.

Во время моего периода работы в Гвиане я начал рассматривать разные политические движения и их влияние на умы людей. В это время я убедился, что был на стороне зла, что американская стратегия была стратегией агрессии, и с этой точки зрения Русский мир всегда являлся позицией оборонительной.

Дальнейшие европейские и арабские революции меня убедили в правильности моего анализа. Как только в ноябре 2013 года началась «революция майдана», я решил присоединиться к информационной войне. Я использую для этого несколько сайтов, несколько социальных сетей. Когда в феврале 2014 года «майдан» завершился государственным переворотом, я открыл собственный блог, специально посвящённый этому кризису, и когда война пришла в Донбасс, я организовался, чтобы лично присоединиться к Донбассу.

Мне нужно было завершить все мои дела по экспедициям и туристам, и я был во Франции уже в январе 2015 года. В этот момент, к сожалению, умер мой отец, я его похоронил и в начале февраля был уже в Донецке через Москву и Ростов. Это был первый раз, когда моя нога ступила на землю Русского мира. Я сразу же присоединился к ополчению», – рассказал он.

Эрван Кастель вспомнил о своём первом военном опыте в Донбассе.

«Мой первый опыт войны в Донбассе был достаточно эпическим. 5 или 6 февраля я автостопом остановил «Урал» и, не зная, куда еду, присоединился и попал на завершение битвы за Дебальцево. Мне выдали «СКС», а «Калашников» нашёл в окопе.

После подписания Минских соглашений я приехал в Донецк и повстречал других французов, которые приехали в Донбасс. Были и французы с 2014 года. Мы сформировали маленькую группу, которая присоединилась к 4-му батальону Республиканской гвардии, в составе которого участвовали в битве за Марьинку летом 2015 года. После этого некоторые французы убыли к себе, группа была присоединена к танковому батальону, где мы все продолжали работать в разведке. К несчастью, отряд никогда не перемещался за передовую линию из-за Минских соглашений, мы требовали драки, сражений. Поэтому мы пришли в Пятую бригаду «Оплот». В рядах Пятой бригады мы были отправлены в Донецк, на фронт в Еленовку и Докучаевск»,- рассказал он.

Француз также отметил, что он также является и военкором.

«В 5-й бригаде пробыл до января 2016 года, после чего присоединился к «Востоку», где пробыл два месяца, и с марта я работал в масс-медиа в НовороссияToday. Так, я работал в качестве репортёра несколько месяцев, но потом постепенно почувствовал необходимость возвращения на фронт. Тем более, я для себя всё оборудование организовал таким образом, что можно быть и солдатом, и репортёром. Я продолжаю писать в день две-три заметки, посвящённые войне».

С 2017 года Кастель является военнослужащим интернациональной бригады «Пятнашка».

«В 2017 году мы с Себастьяном присоединились к «Пятнашке». По большому счёту, в первую очередь, потому что это интернациональная бригада, в которой уже были французы. Вторая причина – это та самая линия фронта, передовая, которую держит «Пятнашка». Как я уже говорил, мы прибыли настолько издалека не для того, чтобы торчать в казармах. Естественно, мы хотим быть на первой линии, а эта бригада с хорошей репутацией как раз на первой линии. Это и была мотивация, которая нас побудила вступить в «Пятнашку».

Мы находимся на фронте между Ясиноватой и Авдеевкой и лично я выполняю работу снайпера».