Выпускники украинских школ должны уметь прыгать с БТРов, требуют в Раде

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские школы должны выпускать здоровых детей с крепкими хребтами, чтобы без последствий прыгать с БТРов, разбирающихся, почему президент РФ Владимир Путин в 2014-м «оккупировал» именно Крым.

Об этом в зале Верховной Рады заявила депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние 20 лет численность детского населения Украины уменьшилась на 5,6 миллиона. Из тысячи обследованных школьников лишь одиннадцать практически здоровы.

Количество близоруких детей, за последние 10 лет, увеличилось на 15 процентов. На сто процентов увеличилось количество детей, рождённых с пороками развития, с аномалиями.

У более тридцати процентов детей более четырёх заболеваний – это всё в школьные годы. А за годы школы мы получаем вдвое больше больных хроническими заболеваниями детей», – заявила Богомолец.

«Ребёнок, которому 6 или 7 лет, если он сидит шесть часов и имеет только пять или пятнадцать минут перерыва и не двигается, не может вырасти со здоровым хребтом. И когда такой хлопец после школы идёт в армию и прыгает с БТРа, у него появляются грыжи позвоночника, и потом он получает инвалидность.

Если мы не сменим парадигму образования, чтобы ребёнок выходил здоровым – два часа сидя, два – в движении, и так с 9 до 6, но половина этого времени ребёнок должен двигаться. Это не обязательно уроки физкультуры, есть куча других активностей», – добавила нардеп.

При этом, по её мнению, не менее важно воспитывать у ребёнка способность критически мыслить.

«Не знать дату, когда началась Вторая мировая война, а понимать, почему Гитлер напал. Не знать дату революции достоинства, а понимать, почему люди вышли на майдан, понимать, почему Путин хотел оккупировать именно Крым, а не что-то другое», – подчеркнула Ольга Богомолец.