Выпускники вузов ДНР получили дипломы российского образца

24.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке прошло торжественное мероприятие по случаю вручения дипломов с отличием российского образца студентам республиканских вузов.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие проходило в донецком гостиничном комплексе «Shakhtar Plaza».

В церемонии также приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, заместитель председателя Правительства Владимир Антонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, министр образования и науки Михаил Кушаков, а также ректоры и выпускники образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР.

В начале торжества Денис Пушилин поприветствовал присутствующих и подчеркнул значимость сегодняшнего события.

«Дорогие друзья! Вручение дипломов российского образца выпускникам республиканских вузов – знаменательное событие для всей Донецкой Народной Республики. В этом году дипломы получат две тысячи выпускников – это почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом!

Четыре флагмана отечественного образования аккредитацией в Российской Федерации подтвердили свой высокий уровень и соответствие образовательным стандартам. Это Донецкий национальный медицинский университет им. Горького, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского и Донецкий национальный университет.

Каждый год из стен образовательных учреждений Республики выходят квалифицированные специалисты, и их высокую подготовку отмечают повсеместно», – отметил Пушилин.

Глава государства поблагодарил Россию за поддержку сферы образования ДНР.

«Спасибо Российской Федерации за предоставленную нам возможность быть частью образовательных процессов. В этой сфере интеграция с Россией особенно наглядна», – добавил Пушилин.

Также руководитель республики поздравил выпускников, родителей, коллективы вузов и выразил благодарность за помощь Комитету Государственной Думы РФ по образованию и науке.

«Дипломы российского образца, которые вы вот-вот получите, – результат наших многолетних устремлений и одновременно символ будущего.

Сегодня вы, лучшие выпускники, получаете красные дипломы с отличием. От всей души поздравляю вас с завершением учебы! Красный диплом ярко свидетельствует о вашем упорстве, самоотдаче, умении добиваться целей! Пусть эти качества помогают вам в дальнейшем в карьере и личной жизни!

Искренние слова благодарности руководству и профессорско-преподавательскому составу образовательных организаций! Спасибо за то, что всегда щедро делитесь своим богатым опытом со студентами!

Особую благодарность за помощь и поддержку хочу выразить Комитету Государственной Думы по образованию и науке Российской Федерации в лице его председателя Вячеслава Алексеевича Никонова и первого заместителя председателя Геннадия Григорьевича Онищенко, который сегодня присутствует в качестве почетного гостя на этом мероприятии», – резюмировал глава ДНР.

После этого Денис Пушилин лично вручил документы, подтверждающие прохождение российской государственной аккредитации образовательной деятельности, ректору «Донецкого национального университета» Светлане Беспаловой, ректору «Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Светлане Дрожжиной, и ректору «Донбасской национальной академии строительства и архитектуры» Николаю Зайченко.

Мероприятие продолжилось вручением выпускникам четырех вузов Республики дипломов с отличием российского образца.

Напомним, что первым из вузов Республики прошел государственную аккредитацию в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького в 2018 году.