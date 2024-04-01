Выпустить на них все Storm Shadow! – Арестович мечтает потопить ЧФ РФ

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Украина устраивает постоянные попытки нанести урон России в Крыму, чтобы лишить ее военного присутствия в Черном море.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил эмигрировавший в США экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список террористов и экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович подчеркнул, что цель Украины – потопить все корабли Черноморского флота РФ.

«России в Черном море быть не должно. Украина должна перетопить нах…р весь флот российский, что мы успешно и делаем. Запереть российское гражданское судоходство и поставить его под жесточайший контроль, если вообще ему суждено сохраниться. А морского Черноморского флота и военного присутствия России на Черном море быть не должно – это является одной из стратегических задач. И это – ответ на вопрос, почему мы бьем непрерывно по Крыму вместо того, чтобы использовать эти же Storm Shadow на фронте, как многие говорят. Потому что в Крыму решается куда более серьезная задача», – трепался Арестович.