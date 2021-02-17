«Выражения озабоченности» себя исчерпали: Россия показала «зубы»

17.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Российская дипломатия задала новые реперные точки формирования будущего Большой России. Сегодня происходит естественный общественно-политический процесс: Россия показала коллективному Западу свою статусность и «зубы».

Долгое время посредством санкций западные «партнёры» давали пощёчину России. И наша страна, к сожалению, или не обращала на это внимания, или «выражала озабоченность». Настал момент, когда «выражения озабоченности» себя исчерпали: Российская Федерация продемонстрировала, что у неё есть своя политика, и она будет её проводить. Те страны, которые не хотят вести с Россией равное партнёрство, вероятнее всего, намерены прийти на нашу землю с войной, как завоевательной, так и экономической. Не зря ведь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live» сказал: «Хочешь мира, готовься к войне». Только, прежде чем позариться на российскую целостность и мир, «партнёрам» нужно вспомнить, чем заканчиваются все войны против России. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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…Важным шагом в направлении нового курса развития дипломатии РФ стала высылка трёх дипломатов западноевропейских стран в связи с их нарушением российского законодательства – участия в незаконных акциях, проходивших в некоторых российских городах в конце января. «Деятельность» этих дипломатов несовместима с их дипломатическим статусом. Этот ответ России «партнёрам» из ЕС на их открытое попирание буквы закона РФ был дан в момент, когда Москву посетил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он, по всей видимости, опешил от смены позиции России – теперь она стала жёсткой, конструктивной, категоричной. При этом в Москве глава дипломатии ЕС вёл себя сдержанно и, даже, нерешительно. Однако по возвращению в Брюссель, Боррель поменял свою риторику и заговорил «об обеспокоенности перспектив развития российского общества и геостратегии России». Традиционно, глава дипломатии Евросоюза намекнул о новых санкциях против РФ.

Выиграет ли Европейский Союз от введения новых антироссийских санкций? Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Соловьёву чётко обозначил, что между Россией и ЕС возможен разрыв отношений, в случае, если «ещё раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах». Примечательно, что после заявления министра иностранных дел РФ последовало уточнение его слов от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Никаких оправданий не прозвучало. Напротив, Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в дружественных отношениях с ЕС. Кульминацией речи Пескова стал призыв еэсовцев (!) к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству. Подобное обращение к дипломатам Европы – беспрецедентный случай в истории России. Ведь для всего нашего многонационального народа еэсовцы – это воплощение эсэсовцев, то есть зла и фашизма.

Готовы ли западные «партнёры» к разрыву отношений с Россией? Будут ли они вводить очередные санкции против нашей страны? Это мы увидим в ближайшей перспективе. При этом не стоит забывать о том, что главные санкции на российскую экономику наложили Министерство финансов РФ и Центробанк. Девятый год подряд экономика России падает, как и на протяжении семи лет снижается уровень жизни населения.

Министр финансов Антон Силуанов по итогам прошлого года недодал в экономику триллион рублей. А ЦБ напрямую проводит политику залогового рейдерства. Банки произвольно меняют условия кредитов, отбирают залоговое имущество и продают его за бесценок своим партнёрам. С тех пор как Центральный Банк искусственно взвинтил процентные ставки, в разы возросло банкротство десятков тысяч предприятий, которые могли бы работать во благо экономики России. Сегодня предприятия не могут брать кредиты из-за высоких ставок по процентам и из-за риска лишиться своей собственности. А рассчитывать на экономический рост без роста числа кредитов и инвестиций – по меньшей мере, безнадёжно. Ведь любое экономическое чудо всегда сопровождается более высокими темпами роста инвестиций. Нам архинужно изменить кредитно-денежную политику и обеспечить российскую экономику внутренними инвестициями. При этом мы прекрасно понимаем, что либеральные денежные тузы в лице Набиуллиной, Силуанова и компании сделать этого не дадут. Ведь они выполняют требования МВФ: не допустить внутренние источники роста и убрать ограничения на отток капитала. Не секрет, что объём сбережений в РФ в полтора раза выше объёма инвестиций. Вместо того, чтобы вкладывать избыток этих сбережений в развитие экономики, его вывозят за рубеж. К примеру, в 2020-м отток капитала из Российской Федерации вдвое превысил показатели 2019 года.

Несмотря на то, что Россия выступает донором мировой экономики, и у неё достаточно ресурсов для экономического роста, в реале происходит высасывание денег из экономики под предлогом борьбы с инфляцией.

Однако, при всей удручающей экономической ситуации, либеральные денежные власти обещают президенту Российской Федерации «золотые горы». Достаточно вспомнить недавнюю встречу президента России Владимира Путина с министром экономического развития Решетниковым. Даже под прицелом телекамер Владимир Владимирович задавал Решетникову неудобные вопросы, отвечая на которые, тот банально врал, обещая к концу 2021 года 12-процентный рост уровня жизни населения. За счёт чего произойдёт этот рост, – история умалчивает. Потому что ни о каком росте речи и быть не может. Так называемые «победы» Минэкономразвития, которые тиражируются как «начало экономического роста», – блеф. Да, сейчас действительно происходит небольшой сезонный циклический подъём. Но, если сравнить с ситуацию с аналогичным периодом 2020 года, то можно убедиться, что тогда весенний рост был больше. То есть, сейчас происходит (продолжается) экономический спад.

В течение многих лет нам не удаётся добиться нужных темпов экономического подъёма, которых от денежных властей требует Владимир Путин. Путин ещё в 2012 году ставил задачу довести норму накопления до 27 процентов от ВВП. На дворе 2021 год, а норма накопления у нас по-прежнему колеблется на уровне 20 процентов.

Вновь хочу подчеркнуть, что негативные экономические процессы происходят из-за отсутствия инвестиций. Наша экономика работает вполовину возможностей. Если бы мы вкладывали деньги в развитие и использовали все имеющиеся в стране производственные мощности, то уже сегодня могли бы удвоить, а то и утроить (!) темпы экономического роста. Для этого всего лишь необходимо доставить кредитные ресурсы предприятиям, которые задыхаются от нехватки оборотных средств.

Ещё одной «заслугой» Центробанка можно назвать запрет на рефинансирование российского бизнеса в рублях. При этом, на фоне сегодняшнего глубокого мирового финансового кризиса, на наших глазах рушится мировая долларовая система. И здесь я хочу вновь обратиться к выступлению Путина на Давосском форуме. В ходе своей речи президент Российской Федерации заявил, что у России есть план выхода из кризиса. Не зря российский лидер сравнил текущее время с 30-ми годами прошлого столетия. Ведь в то время происходил мировой спад экономики.

Но именно тогда Советский Союз показал стремительные темпы экономического роста. Так же и сейчас, в России – правопреемнице СССР – есть все предпосылки для экономического роста. И этот рост может произойти в оторванных от РФ постсоветских странах. Но для этого мы должны объединиться в составе Большой России. Ведь в нынешней ситуации только Россия способна на крупные проекты, которые после развала Советского Союза всячески блокируются либералами.

Поэтому, говоря об экономическом развитии, вновь приходим к выводу, что необходим уход от либеральной модели и смена либеральных тузов на профессионалов и патриотов Отечества.

Я убеждён, что эта смена обязательно произойдёт, как произойдёт и деофшоризация, а также – изменения правил в экономике. Ещё недавно мы говорили о чрезмерной дипломатической мягкости, а сегодня Россия демонстрирует свою уверенность, дипломатическое искусство и лидерство. За Большой Россией – сильная экономика и будущее, которое уже сегодня создаёт великий многонациональный народ, поддерживающий нашего лидера Владимира Путина.