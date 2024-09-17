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Российская армия освободила город Украинск на покровском направлении.

Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В освобождении участвовали бойцы 114 бригады, которые сначала освободили населённый пункт Лесовка, через который и вошли в город Украинск.

После того, как город был зачищен от сил противника, два солдата поднялись на вентиляционный ствол местной шахты, и водрузили над Украинском знамя своей бригады.

Сообщается, что со взятием Украинска была нарушена логистика на город Курахово и открыта прямая дорога с фланга на Селидово.

«На данном фронте начинает приобретать всё более чёткие очертания большой котёл, в который в ближайшем будущем могут попасть нацистские черти из ВСУ», – комментирует событие военкор Владимир Рогов.