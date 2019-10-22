«Вырисовывается дуга нестабильности» – Лукашенко допустил агрессию против Белоруссии
Ситуция вокруг Белоруссии становится напряженной.
Об этом сегодня заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии награждения государственными наградами военнослужащих службы безопасности президента.
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«Накаляется ситуация вблизи границ Беларуси. Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности.
И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.
Себя президент тоже отнес к личному составу службы безопасности.
«В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан», – заявил белорусский Бацька.
На церемонии Александру Лукашенко также была вручена юбилейная медаль «25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь».
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