«Вырисовывается дуга нестабильности» – Лукашенко допустил агрессию против Белоруссии

22.10.2019, Москва, Елена Острякова

Ситуция вокруг Белоруссии становится напряженной.

Об этом сегодня заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии награждения государственными наградами военнослужащих службы безопасности президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Накаляется ситуация вблизи границ Беларуси. Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности.

И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Себя президент тоже отнес к личному составу службы безопасности.

«В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан», – заявил белорусский Бацька.

На церемонии Александру Лукашенко также была вручена юбилейная медаль «25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь».