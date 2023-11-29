Вырождающаяся Украина перестаёт функционировать – киевский эксперт

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Из-за тотальной цензуры и всеобщих запретов на протяжении уже двух лет правовая и политическая культура на Украине вырождается, а связанные с ней институты деградируют.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно постепенно отказываться от модели ограничения основных прав и свобод граждан. Потому что сейчас мы живём в состоянии правовой анестезии – фактически взяли и сделали укол в правовую систему. И в таком состоянии мы живём уже второй год. Состояние правовой анестезии очень опасно, потому что происходит деградация общественно-политических институтов в стране, и происходит вообще деградация правовой и политической культуры. Это процесс политического и правового вырождения. Если долго держать в состоянии анестезии какую-то мышцу, то через несколько лет она просто перестанет функционировать», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что даже в состоянии войны такие ограничения могут оказаться смертельными для государства.

«Кто-то скажет, что это цена войны, что ради такой большой национальной цели можно пойти на ограничения прав и свобод, на правовое вырождение. Но тогда мы просто отдаляем себя от этой цели, потому что цивилизационная победа невозможна в условиях правового политического вырождения», – подытожил эксперт.