Выручка «Ростеха» за прошлый год превысит 2,1 трлн рублей вопреки санкциям Запада

Андрей Орлов.  
28.01.2023 08:31
  (Мск) , Москва
 
Tехнологии, Дзен, Россия, Санкции


Рост выручки, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, оказался ниже ожиданий, однако он наблюдается, «несмотря на санкции и другие трудности». Силы госкорпорации сейчас в основном сосредоточены на выполнении государственного оборонного заказа.

Предварительные итоги показывают, что консолидированная выручка «Ростеха» за минувший год превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям, сообщил РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Рост выручки, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, оказался ниже ожиданий, однако он наблюдается,...

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«Консолидированная выручка, по прогнозам, превысит 2,1 триллиона рублей – есть рост, он меньше ожиданий, но он есть, несмотря на санкции и другие трудности», – отметил Чемезов.

Глава «Ростеха» напомнил, что в 2009 году выручка компании оценивалась в полтриллиона рублей, тогда как убыток составлял 60 миллиардов рублей. По словам Чемезова, сейчас госкорпорация располагает современным оборудованием и новыми цехами, а её выручка выросла в четыре раза.

«Ростех» в настоящее время сконцентрировал основные силы на выполнении гособоронзаказа. Компания играет важную роль в военной отрасли с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Недавно предприятия «Ростеха» приступили к созданию разведывательно-ударных дронов, способных атаковать противника целым роем. Такие коптеры вдобавок могут автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию.

Напомним, сегодня Чемезов заявил, что почти все договоренности по контрактам на экспорт российского оружия заключаются в национальных валютах. Доля соответствующих договоренностей, по его словам, близится к 100%.

По словам Чемезова, «Ростех» не планирует сдавать позиции на мировом рынке вооружений. Он подчеркивал, что госкорпорация последние десять лет ежегодно продавала оружие на сумму порядка 15 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов приходились на «Рособоронэкспорт».

У «Ростеха» на сегодняшний день есть надежные партнеры в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке. Чемезов подчеркнул, что ценит их принципиальную позицию и находится с ними в тесном контакте, «совместно решая самые сложные задачи». Он также не исключил дальнейшего наращивания сотрудничества.

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