«Вырусь, вурдалаки, Смердяковы в вышиванках» – журналист о политических украинцах

Новости Украины

Украинские политики – это перевернувшиеся наизнанку русские люди, превращающиеся в упырей, которые, тем не менее, на смертном одре сразу вспоминают русский язык.

Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал журналист и радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война между русскими и украинцами, они употребляют два этих термина, но в голове-то у них все равно сидит, что это один народ. С какими-то необъяснимыми, непонятными нюансами. Им пофигу абсолютно. Но ведь, так же рассуждают и люди. Что совершенно невероятно, что так рассуждают люди, которые с точки зрения культуры, менталитета, жизненного опыта, практически неотличимы от нас с вами. Которые думают по-русски, говорят по-русски. Я имею в виду не только Зеленского, хотя и его тоже, абсолютно русский человек по происхождению, по культуре, абсолютно русский человек. Но то, что называется – классическая вырусь. Не зря же слово это появилось для того, чтобы как-то описать то, что происходит. Смердяковщина. Более вычурная, политически усложненная, многослойная конструкция. Но, по сути, чистой воды смердяковщина. Что литературный герой Достоевского (один из ключевых персонажей романа Достоевского «Братья Карамазовы», слуга и повар помещика Фёдора Павловича Карамазова – ред.) рассуждал о том, что было бы неплохо, если бы более умная нация победила нас, более глупую нацию. Вот он рассуждает, и политические элиты украинские рассуждают примерно так же, а все остальное – это вышиванка, которую на Смердякова просто надели. И ему кажется, что это более основательно, более интересно», – заявил Мардан.

Он отметил, что «украинцы» вспоминают свою родную речь лишь под угрозой смерти.

«А по сути, это перевернувшийся наизнанку русский человек, который превращается в упыря-вурдалака, бывший русский. Политический украинец – это бывший русский. Это упырь, нежить, это восставшие мертвецы. Если рассуждать категориями современной масс-культуры, русские солдаты сражаются там на этом гигантском фронте с нежитью, зомби, с восставшими мертвецами, с русскими, которые отреклись от того, что они русские. С русскими, которые корежат свое сознание, свой язык, выплевывая из себя неродные, неестественные слова. Но только по-русски они начинают говорить, когда умирают и зовут маму. Вот, что там происходит», – говорил журналист.