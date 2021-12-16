«Вырвать с мясом»: Дроздов объявил Донбасс воспаленным аппендиксом

Новости Украины

Украинские «патриоты» умирают на Донбассе за Украину, которая всё равно до сих пор остаётся частью Русского мира.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd» заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы там ни было неприятно слышать многим патриотам, которые отдали жизнь за Украину на Востоке и калечатся там, и сейчас воюют… Они воюют за страну, которая до сих пор считает себя частью Русского мира. Поэтому иначе нельзя объяснить это бездумное потребление именно российского нарратива – и российской культурной продукции, и язык, и тут всё российское, что есть на Украине – это однозначно делает Украину, собственно, страной, которая относится к Русскому миру», – сокрушается Дроздов.

«На самом деле, на кону не территория в виде трёх районов или сколько их там, которые оккупированы. А на кону стоит вырывание с мясом с этого Русского мира, который, к сожалению, является органичным для значительной части современной Украины. И в этом, собственно, драма», – пожаловался русофоб.

«Когда страны Балтии поставили себе цель, даже при наличии внутри трети российского меньшинства (а это очень большая цифра, это такой балласт, который мог бы стать стоп-краном), так они просто на государственном уровне поставили эту цель – мы вырываемся из Русского мира. Всё – ЕС, НАТО. Всё российское становится иностранным, а не родным. Это делается искусственно государством для будущего поколения, а не для этого. Собственно Украина никогда не ставила так этот вопрос», – сожалеет антирусский пропагандист.

По его словам, даже если «интегрировать» потерянные в 2014 году территории, они всё равно «останутся русскомирными, потому что это их объективная органика».

«С этим нужно работать ещё лет 100, как минимум, чтобы это изменить. Поэтому на кону стоит целая страна, и этот кусочек, который оккупирован, он на самом деле является таким маленьким, извините за слова, аппендиксом, который является частью организма, и он сейчас воспаленный. Поэтому на кону значительно больше. Это вырывание всей страны в полном составе из Русского мира. И тут мы, к большому сожалению, слабые», – добавил Дроздов.