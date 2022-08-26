Вырвавшиеся из Харькова ждут его освобождения Россией

Новости Украины

В эти дни по Харькову почти не было прилетов, зато было множество отлетов, при этом сирены выли постоянно. Люди уже шутят, что сиренами в Харькове решили теперь сопровождать не только прилеты, но и отлеты. Возможно, сирены теперь призваны создавать иллюзию бомбежек и бесчинств «русских оккупантов», хотя бы звуковую.

В Харьков пару дней тому назад приезжал Сергей Притула. Никто его не видел, он приехал инкогнито, привез укровоякам очередную партию помощи, деньги на которую он собирает сейчас с поразительной регулярностью. Едва ли он просто так решил сохранить свой визит в тайне, скорее всего, он уже отлично понимает, что его встреча с простыми харьковчанами ничем хорошим для него не закончится, судя по разговорам жителей Харькова. Этому деятелю они приписывают немалый вклад в то, что сейчас происходит, и они разобрались с ценой его «патриотизма».

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Не меньшее раздражение у харьковчан вызывает Святослав Вакарчук. Он тоже приезжал в Харьков, записал селфи-видео, где утверждает, что город возвращается к нормальной жизни, открываются магазины, открываются кафе, в которых с самого утра сидят счастливые жизнерадостные люди.

Что ж, лично я знаю в Харькове, в данный момент, только одного счастливого и жизнерадостного человека. Этот человек, зовут его Сергей, неделю тому назад смог выехать из Харькова, а потом и вообще из Украины. Он выехал в Чехию, в результате чего смог воссоединиться с семьёй, которая уехала ещё в начале марта.

Сергей рассказал, что отдал 300 долларов за справку, благодаря которой выехал официально! Вообще – рассказал он – за такую справку берут 1000 долларов в военкомате Днепропетровска, но ему, «как родному» сделали скидку.

Теперь я вернусь в Харьков, только если его заберут – пишет он мне сейчас. Ещё пишет, что уже не надеялся увидеть свою жену и двух дочерей. Ему повезло, он вырвался, он может строить планы на дальнейшую жизнь, ведь он молодой, ему всего 36. Остальным, менее везучим, выезд из Украины закрыт, для них иная участь уготована киевской хунтой – бездарно погибнуть во имя Зеленского и его заокеанских хозяев. Все уже это понимают и всячески пытаются этого избежать.

Ещё одни мои друзья смогли выехать в Крым. Сейчас собираются двигаться дальше в сторону Москвы, у них там родственники и друзья, которые смогли выехать раньше, и уже нашли себе работу, сняли жильё и счастливы тем, что всё, что связано с Украиной имени Зеленского – у них уже позади…

Я попросил у этих знакомых описать подробно свою эпопею с выездом, они обещали написать через неделю, когда в чувство придут – очень уж нервной эта эпопея оказалась…