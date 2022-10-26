Вырывая зубы дракона. Цифры военных потерь Украины не должны нас обманывать

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Новости Украины

Одним из самых широко распространенных, и вместе с тем самых вредных мифов нынешней военной кампании на Украине – являются военные потери противника. Разговоры про них сплошь и рядом носят откровенно шапкозакидательский, вредный и самоуспокаивающий характер.

Сразу оговорюсь: информация эта важная, однако регулярно вбрасываемые различные, подчас откровенно фантастические и слабо верифицируемые цифры украинских «трехсотых» и «двухсотых», а в особенности, риторическое жонглирование этими цифрами со стороны публицистов и пропагандистов – служат российскому обществу скверную службу.

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Таковы, например, свежие данные расследователей OSINT. Со ссылками на полученные через спутниковые модемы Старлинк данные с радиочастот скорой помощи, сводки похоронных агентств, выписки из моргов, а также результаты анализа радио-, сотового и спутникового обмена ВСУ утверждается, что безвозвратные потери Украины на 20 октября 2022 года составили 402 000 человек, 387 000 из которых – убитые.

Фантастичность таких цифр понятна уже хотя бы из приведенного соотношения «двухсотых» к «трехсотым», поскольку любой мало-мальски знающий человек в курсе, что на реальной войне все ровно наоборот – обычно раненых больше, чем убитых, иногда вдвое-втрое.

Еще больше сомнений в адекватности данных OSINT появляется после заявлений о потерях со стороны «наемников и добровольцев из Польши, Прибалтики, Румынии». Они якобы составляют 54 000, 31 240 из которых – убитые. Получается, что иностранцы мрут в полях Украины целыми дивизиями, хотя общее количество «диких гусей» в ВСУ в разы меньше приводимых цифр.

По просторам Телеграма также гуляет сообщение со ссылкой на некий комитет солдатских матерей Украины, который якобы подготовил более 320 000 обращений о судьбе пропавших бойцов, которые СБУ запретило обнародовать в целях нацбезопасности. Однако и эти данные не имеют документального подтверждения.

Есть еще оценка потерь ВСУ, сделанная отдельными западными военными. Так, бывший замглавы Европейского командования США Стивен Твитти заявил в интервью немецкому Linke Zeitung , что «200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня».

А вот что заявил на американском ТВ экс-сенатор Ричард Блэк:

«Украина теряет 6000 солдат каждый месяц, это в 12 раз больше, чем Америка теряла во Вьетнаме».

Еще одни американские эксперты говорят о 15 000-20 000 убитых солдат ВСУ ежемесячно.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли более осторожен в оценках, предпочитая оперировать не конкретными цифрами, а порядками цифр:

«Вооруженные силы Украины … потеряли десятки и десятки тысяч человек убитыми и ранеными, украинцы заплатили ужасную цену».

На этом фоне недавно озвученная Сергеем Шойгу цифра украинских потерь в разы скромнее. По данным министра обороны РФ «незалежная» потеряла более 110 000 человек, причем, считая всех вместе – и кадровых военных, и тербаты, и призывников. Из них 61 207 – погибшие, а 49 368 ранеными.

Впрочем, даже эти, более-менее объективные цифры стоит воспринимать с осторожностью – настораживает точность до одного человека, чего в реальности быть просто не может.

Впрочем, каковы бы ни были потери ВСУ, и какая бы из названных версий ни была ближе к истине, за кадром этого жонглирования цифрами остается главное. Какую бы ужасную цену уже не заплатила и еще не заплатит в будущем Украина, она пока что ни на йоту не приблизила Россию к достижению главной цели. А цель эта, позволю себе напомнить, – не бездумное уничтожение украинцев, не демонстрация возможностей смертоносной военной техники и не «покос укропа», как многие думают, а – военная победа и принуждение противника к капитуляции на российских условиях.

Более того, понесенные Украиной потери не стали аргументом даже для принуждения Киева к переговорам и компромиссному миру. Могу утверждать, что и не станут.

Мировая история войн свидетельствует, что они все за редчайшими исключениями заканчивались в силу неспособности одной из сторон продолжать войну по ресурсным соображениям. И фактор потерь тут хоть и существенный, но не определяющий.

Одна из войн середины 19 века – знаменитая Парагвайская – вообще привела к почти полному ( до 90 %) физическому истреблению мужского населения Парагвая. И все равно закончилась не по этой причине, а в силу многократного превосходства противостоящих Парагваю армий соседних Аргентины и Бразилии.

Проецируя эту историю на современный украино-российский конфликт, нетрудно заметить, что никакого ресурсного превосходства РФ над Украиной просто нет, тем более – подавляющего. Просто, в силу того, что сравнивать надо не ресурсы Украины и России, а ресурсы России и всего Запада. А тут математика не в нашу пользу.

Можно, конечно, и дальше пересказывать друг другу духоподьемные новости о том, что турки отказались строить на Украине завод по производству байрактаров, а у американцев скоро закончатся джавелины, но в реальности войну на истощение России не выиграть.

В наших интересах не затягивать войну, а напрягши все силы завершить ее как можно быстрее, компенсируя ресурсный фактор резкой интенсификацией военных действий. Вот почему, кстати, эксперты в один голос призывают к неослабевающим и ежедневным ударам по украинской инфраструктуре. Уничтожить базу врага следует как можно скорее, пока он не подтянул резервы.

А разговоры про потери ВСУ стоит, если не прекратить совсем, – все же это тоже фактор пропаганды – но значительно поумерить. Все эти безумные цифры потерь противника формируют у читающей аудитории искаженную картину реальности, в которой украинская армия неумолимо «стачивается», а вместе с этим «стачиванием» вроде как начинает брезжить луч света в конце туннеля военной безнадеги. Мол, «хохлы вот-вот закончатся», а вместе с этим победа упадет прямо России в руки.

Между тем, реальность, данная в ощущении, свидетельствует об обратном. Не говоря уже о том, что вместе с ВСУ в лобовых атаках на украинские укрепрайоны «стачиваются» и наступательные резервы российской армии и народных милиций республик Донбасса – о чем откровенно пишут боевые командиры вроде Ходаковского.

ВСУ «стачиваются» уже девятый месяц подряд, однако «хохлы» все никак не закончатся, да и с чего бы им закончиться в условиях действующего запрета на выезд военнообязанных из страны и далекого от исчерпания мобилизационного потенциала.

Не забываем, что Зеленскому удалось загнать в окопы более полумиллиона человек, а всех вместе поставленных под ружье, по официальным данным, на Украине – под 800 тысяч.

Просто возьмите за основу гуляющие в интернете цифры ежемесячных украинских потерь и сравните с общей численностью мобилизованных и прикиньте, сколько месяцев и даже лет должна идти война по этому безумному сценарию вялотекущего «стачивания» сил противника.

И это, замечу, в ситуации, когда мобилизация не носит тотальный характер, когда куча социальных групп имеют брони и отсрочки, когда в армию не гребут массово студентов вузов или женщин.

И последнее. На днях киевские СМИ разместили заявление военкома украинской столицы Юрия Максимова, по словам которого, повестки следует ожидать всем военнообязанным украинским мужчинам. По словам военкома, мобилизация будет продолжаться, так как есть необходимость в доукомплектовании и пополнении:

«Мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Это необходимость».

Думаю, сказанного вполне достаточно для вывода о том, что воевать следует не со следствием, а с причиной. Увеличивая военные потери противника мы лишь вырываем зубы дракона, которые вырастают вновь и вновь – до бесконечности. Бить следует не по зубам – а в сердце и в голову.