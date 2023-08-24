Высадившихся в Крыму диверсантов ВСУ прогнал отдыхающий в трусах и с ружьём

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В сети появилось видео, как ночных диверсантов ВСУ в Оленевке спугнул отдыхающий с оружием.

Пока боевики вешали флаг на один из домиков туристического кемпинга и делали видео на его фоне, от их шума и возни проснулся один из гостей и вышел с ружьем проверить, все ли в порядке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения и распространённых телеграм-каналом «Смотри», запечатлен момент съемок ВСУ-шников и их бегства от появления мужчины с оружием, который даже не успел одеть майку.

При этом официально ГУР заявляет о некой успешной спецоперации военного характера, с участием авиации и перестрелкой, в которой «погибли 30 российских военнослужащих и уничтожены 4 моторных лодки».

При этом в самом кемпинге посчитали, что ночью пограничники гоняли браконьеров, поскольку с 20 августа введен запрет на ловлю кефали, и большого значения поднятому шуму не придали. Более того, сегодня все местные и туристические паблики заполнены фото и видео отдыхающих на побережье и в поселке людей, как доказательство незначительности ночного инцидента.

Судя по всему, ГУР во главе с Кириллом Будановым необходимы были доказательства захвата Крыма, или хотя бы его приближения. Но на пути ДРГ встал храбрый турист в плавках и с ружьем, сорвав дерзкий план по захвату кемпинга на морском берегу.

Напомним, разведуправление Минобороны Украины распространило видео ночной диверсионной вылазки в районе мыса Тарханкут. На кадрах военнослужащие вывешивают украинский флаг на стену одноэтажного домика, очень похожего на коттеджи кемпинга «Оленевка Village» в села Оленевка.

«Сейчас флаг повесим, встанем и скажем», – говорит оператор видео, после чего один из боевиков становится на фоне флага и произносит фразу: «ГУР в Крыму ждет российский спецназ». После этого идут кадры перемещения на лодке в море со звуками стрельбы.