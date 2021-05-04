Высадка морпехов и бросок на Харьков. В Киеве гадают, где ударят русские

04.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия может взять небольшую паузу, чтобы сделать выводы после недавних учений и провести десантную операцию по захвату управления Северо-Крымским каналом. Существующей группировки войск на границе с Украиной вполне достаточно для этих целей.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепартамента США пропагандистского ресурса «Крым. Реалии» заявил капитан I ранга ВМСУ, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, российские военные могут взять под контроль водозабор Краснознамянского канала и перекрыть днепровскую воду для Херсонской области. В то же время, российская армия ударит сначала по направлению Мариуполь-Красноперекопск, далее уже при поддержке 22-го армейского корпуса, расположенного в Крыму, выдвинется в направлении Новой Каховки, чтобы взять под контроль ключевые насосные станции Северо-Крымского канала.

«Условия для того, чтобы осуществить физически военный захват, они есть. В северной части Крымского полуострова находится воздушно-десантное подразделение, высокомобильное. Возможна высадка десанта с воздуха путем доставки вертолетами. Это аэромобильный десант. И высадка классическим способом, с самолетов. Плюс, параллельно высадка морской пехоты на побережье Херсонской области», – заявил Рыженко.

С ним соглашается военный эксперт Михаил Жирохов.

«Скорее всего, с выходом, все-таки, решения проблемы воды, с выходом к Северо-Крымскому каналу, к Каховскому водохранилищу. И параллельно активность на оккупированном Донбассе и вспомогательный удар на Харьков, во фланг группировки, которая находится на линии соприкосновения. Тех войск, которые ныне стянуты, для таких двух локальных операций вполне достаточно. И весь расчет на то, что армия побежит», – говорит Жирохов.

Поддерживает эти тезисы и бывший министр обороны Украины Евгений Марчук.

«Я лично не исключаю, что может быть военная операция. Вот сейчас, когда они все проанализируют и увидят, что заглохнет такая серьезная реакция на их военные маневры у границ Украины. Они тогда могут сделать какой-то проход для того, чтобы открыть воду», – полагает Марчук.