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Новый казачий фестиваль стартует сегодня в Красноярском крае на реке Чулым. Праздничная программа включала в себя выставку подворий, фотозоны, ярмарку, рыбную ловлю, а также реконструкцию высадки казаков на берег от 1624 года.

Участвовавшие в представлении мужчины продемонстрировали свои навыки обращения с шашками, фланкировку и прочие приемы. В реконструкции задействовано оружие той эпохи, включая пушки и пищали.

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Современные казаки демонстрируют разительные отличия от военного сословия, представители которого высаживались здесь в XVII веке. Эти люди с оружием в руках продвигали интересы российского государства.

Те же, кто сегодня причисляет себя к казачеству, сосредоточились на фестивалях и реконструкциях, избегая участия в спецоперации на Украине.

Сегодня в боях в Донбассе задействованы лишь около пяти тысяч казаков, а еще несколько сотен добровольцев из числа воинского сословия оказывают гуманитарную помощь населению.

Такая тенденция вызывает недоумение, поскольку на протяжении последних восьми лет многочисленные казачьи атаманы заявляли о желании их общин защищать русских людей от украинских националистов. А когда возможность появилась, пользоваться ей никто не захотел.