«Высаживаем розы за миллионы, а укрытия для F-16 не готовы» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
03.08.2024 23:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Вороватое украинское руководство пытается объяснить провал строительства инфраструктуры для F-16.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил представленный как украинский военный эксперт экс-функционер нацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вороватое украинское руководство пытается объяснить провал строительства инфраструктуры для F-16. Об этом в эфире...

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«Есть вопросы и по подготовке инфраструктуры аэродромов, к инфраструктурным объектам в моменте использования F-16. Украинская сторона объясняет невозможность строительства капониров для укрытия F-16.

Параллельно три года идёт дорожное строительство, а капониры и взлётно-посадочные полосы за три года мы построить не можем. Кто-то скажет, что аэродромы под постоянными ракетными ударами. Но «Зеленстрой» в том же Покровске высаживает розы, под обстрелами. Розы – это важно, это 12 миллионов гривен», – сказал Снегирев.

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