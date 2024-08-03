Вороватое украинское руководство пытается объяснить провал строительства инфраструктуры для F-16.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил представленный как украинский военный эксперт экс-функционер нацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вопросы и по подготовке инфраструктуры аэродромов, к инфраструктурным объектам в моменте использования F-16. Украинская сторона объясняет невозможность строительства капониров для укрытия F-16.

Параллельно три года идёт дорожное строительство, а капониры и взлётно-посадочные полосы за три года мы построить не можем. Кто-то скажет, что аэродромы под постоянными ракетными ударами. Но «Зеленстрой» в том же Покровске высаживает розы, под обстрелами. Розы – это важно, это 12 миллионов гривен», – сказал Снегирев.