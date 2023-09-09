Вышедшему из-под контроля США Зеленскому готовят короткий поводок

Вашингтон надеялся на полную лояльность украинского президента Владимира Зеленского, но тот решил начать игру за спиной американцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье «На Зеленского готовят жесткий намордник» пишет изгнанный с Украины председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, отметивший, недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев был призван напомнить президенту Зеленскому, кто реальный хозяин страны.

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«Зеленский давно сорвался с поводка, и странно, что многоопытные американские службы поняли это только недавно. Вопрос вовсе не в коррупции, о которой так много сейчас говорят, в том числе и сам Зеленский, а в том, что Украине уже давно нельзя определять свою внешнюю политику и что-либо решать самостоятельно, особенно совместно с британцами, без диктата США. Команда Зеленского давно играет свою игру с Британией, которая дала им больше гарантий безопасности, чем американцы. Не зря не устраивающий американцев министр обороны Украины Резников, как колобок от дедушки Байдена ушел, и получает дипломатическую неприкосновенность в Лондоне. Значит, контроль над ситуацией явно ослаблен», – пишет Медведчук.

Он убежден, что Вашингтон сделал ту же ошибку, что и украинские политики и олигархи, давшие Зеленскому и его команде бесконтрольно говорить все, что им вздумается.

«Думал ли опытный политик Порошенко, что проиграет команде клоунов из «Квартала-95»? Думал ли Коломойский, что его упечет за решетку собственный придворный шут? Однако все это случилось, и, кстати, не дошло еще до кульминации. Вашингтон, думая, что раз он дает Киеву миллиарды, о которых ни одна европейская страна мечтать не могла, тем более Украина, то он может рассчитывать на полную лояльность Зеленского. Очевидно, Блинкену нужно поговорить с Коломойским, который тоже щедро финансировал карьеру комика нынешнего президента Украины. Зеленский оказался не просто скользким, он реально уничтожает всех, кто когда-то ему помогал. Администрация Байдена исключением не стала», – подчеркивает автор.

По его мнению, позиция Зеленского давно серьезно ограничивает маневр Вашингтона в мировой политике.

«Проблема не в том, хочет или не хочет Вашингтон продолжения военных действий в украинском конфликте, а в том, что команда Зеленского выкручивает руки американцам в этом вопросе. США, претендующие на роль мирового гегемона, оказались без выбора продолжать или прекратить конфликт, утратив управление ситуацией. Наивно было бы считать, что теперь Зеленский эту ситуацию контролирует, этого и в помине нет. Но он и сам ее не контролирует, и другим не дает. Ставка на военное поражение России явно не сыграла, а другой ставки у команды Зеленского нет, и это навязывается США», – считает политик.

Он полагает, что в этой ситуации у США только два простых выхода.

«Первый — снять Зеленского с довольствия, прекратить вкладывать в него деньги, что предлагает Трамп. Второй — надеть на Зеленского и его команду намордник, и посадить на короткий поводок, при этом умерив аппетиты», – продолжает оппозиционер.

Медведчук уверен, что команда Байдена выбрала второй вариант. По его мнению, это подтверждает тот факт, что руководители так называемых антикоррупционных структур Украины, созданные по требованию Вашингтона и Зеленскому не подчиняющиеся, посетили США и были приняты на самом высоком уровне, и все закончилось подписанием меморандума о взаимопомощи НАБУ и ФБР.

«Видать, усилий ЦРУ для контроля Зеленского недостаточно, потому в ход идут новые игроки. Таким образом, контроль за Украиной кратно усиливается. А теперь вопрос: станет ли после этого ситуация подконтрольна США? Скорее всего, нет. Почему Порошенко и Коломойский проиграли Зеленскому? Они думали, что раз контролируют денежные потоки, то контролируют и самого Зеленского. Команда Байдена наступает на те же грабли – НАБУ и другие антикоррупционные структуры способны навести жесткий контроль в денежных потоках, но не в том, что говорит Зеленский публично. А Зеленский давно публично обвиняет Запад в недостаточности помощи Украине. Что бы там ни контролировало НАБУ, сворачивание помощи Запада будет представлено Зеленским, как предательство «демократии». А США, судя по активизации антикоррупционной риторики, финансирование Зеленского собираются сворачивать. Но если раскрыть глаза и увидеть, что никакую демократию на Украине Запад не защищает, то для них это еще хуже. Тогда получится, что миллиарды денег налогоплательщиков Байден и ЕС потратили на защиту никчемной диктатуры. Поэтому США со своими европейскими союзниками уже в ловушке, они прозевали тот момент, когда Зеленского можно было одернуть и поставить на место. Слишком далеко зашла ситуация, слишком много денег потрачено, слишком много слов было сказано», – говорится в статье.

Автор считает, что «Зеленского и его команду будут пытаться обуздать и поставить в стойло».

«Для этого и нужны выборы или запугивание ими Зеленского, а также нейтрализация украинского капитала в политике под прикрытием борьбы с олигархией. Таким образом, жалкие остатки экономической и политической независимости Украины будут окончательно демонтированы. И вместо денежных потоков в Раду придут назначенные американцами смотрящие. Но тогда команда Зеленского останется без сверхприбылей, о чем они знают, и будут США давить, как могут, требуя все большей финансовой и военной помощи. И война эта выйдет в открытую фазу в самое ближайшее время», – прогнозирует Медведчук.