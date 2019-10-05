Вышедший из тюрьмы экс-соратник Януковича: Зе повторяет ошибку «регионалов»

05.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, пришедший к власти на волне поддержки большинства, предает своих избирателей в угоду агрессивному меньшинству, – нечто подобное случилось и во времена правления, казалось, всесильной Партии регионов, чьи донецкие боссы предпочли коммерческий интерес политической идеологии.

Об этом в интервью интернет-каналу «Vласть vs Vлащенко» рассказал экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде, недавно вышедший на свободу политик из Луганска Александр Ефремов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ефремов призвал, не считать единым целым «регионалов» из Луганска и Донецка. «В Луганской области было больше политической составляющей, в Донецкой – бизнесовой», – пояснил он.

Ефремов дал оценку новой украинской власти, пришедшей на волне надежд на перемены.

«Я и по сегодняшний день понимаю одну вещь, которая происходит в нашем государстве, немного по-другому, как её понимают те люди, которые приходят ко власти. Если ты выходишь от имени какого-то круга избирателей, то потом, придя к власти, тебе не надо предавать этих избирателей.

А у нас получается, что люди, которые приходят к власти, за них голосует большинство, а управляет потом государством агрессивное меньшинство. Если мы не переломаем эту тенденцию и не сделаем наоборот, то мы вечно будем в числе государств, в которых постоянно сменяется власть и нет стабильности», – заявил экс-«регионал».

По мнению Ефремова, не сделали должных выводов и в «Оппоблоке» – осколке Партии регионов, ориентирующимся на олигарха Рината Ахметова.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – это больше социал-демократическая партия 2000-х годов. А «Оппоблоку», как мне кажется, представителям этой части, нужно определиться, – для них главная экономическая составляющая или политическая. Когда они определятся в этом, тогда можно сесть и поговорить», – сказал экс-«регионал».

Именно это он считает причиной провала идеи воссоединения осколков Партии регионов перед последними выборами в Верховную Раду, в результате чего голоса избирателей на Юго-Востоке оказались распылены.

«Как мне говорят, [попытки объединиться] были до последнего момента. Даже в ночь, когда исходило время подачи соответствующих документов, делались попытки для того, чтобы объединиться», – объяснил экс-нардеп разногласия среди «оппозиционеров».

Бывший руководитель фракции Партии регионов в ВР Украины и экс-губернатор Луганщины Александр Ефремов просидел при Порошенко несколько лет без суда в СИЗО по сфабрикованным обвинениям по трем статьям УК. В частности, его обвиняли в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности ЛНР по ст 258-3 ч.1.