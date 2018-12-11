Вышедший на свободу адвокат исламистов едет в Москву- защищать украинца-нарушителя границы
В Крыму из-под ареста вышел адвокат исламистов Эмиль Курбединов, ранее арестованный на 5 суток Киевским районным судом Симферополя, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
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Как сообщил сам Курбединов после выхода из изолятора временного содержания, он намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного за нарушение российской границы украинского моряка Богдана Небылицу.
“Адвокат отметил, что намерен быть в Москве уже в пятницу”, – пишет издание.
Напомним, что адвоката Курбединова обвинили в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций за пост в Facebook 2013 года.
Метки: Эмиль Курбединов
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