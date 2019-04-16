Вышедший на волю Рубан зачем-то назвал Корбана «уникальным управленцем»

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Занимавшийся обменом пленных украинский переговорщик генерал Владимир Рубан, которого обвиняли в подготовке госпереворота и сотрудничестве с республиками Донбасса, накануне своего вчерашнего освобождения из-под стражи позитивно отозвался о бывшем соратнике Игоря Коломойского Геннадие Корбане, который в последние годы серьезно разошелся с олигархом по политическим вопросам.

«Корбан – маленький человек, который сделал большие шаги в этой войне. Он, наверное, один из уникальных управленцев в Украине. Он был и награжден, был и посажен. Я благодарен ему за его стойкость, постоянство, за военное братство, если можно так сказать. Иногда он нас посылал за линию фронта, подозревая, что мы не вернемся и давал задания, от которых и отказаться нельзя, и выполнить эти операции казалось невозможным. Тем не менее, он жив, я жив», – заявил Рубан в интервью журналистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что у Рубана хороший имидж в ЛДНР.

«Рубан – единственный украинский военный (ну хорошо, около-военный), который мог спокойно передвигаться по ДНР и ЛНР с оружием (!) – настолько доверительно к нему относились на Донбассе. Он даже был включен донецкими омбудсменами в списки на обмен пленными – именно как «свой», – напоминает в своем блоге военный журналист Семен Пегов.