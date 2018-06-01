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Вышинский обратился к Путину и рассказал о совместных делах с Порошенко
Главред «РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский, задержанный ранее в Киеве по подозрению о госизмене, заявил о выходе из украинского гражданства и попросил помощи у президента РФ Владимира Путина.
Об этом журналист сказал во время заседания суда по его делу, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Громадське ТВ».
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Вышинский также отметил, что лично знаком с Порошенко.
«Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению”, – заявил Вышинский.
Метки: Владимир Путин, Кирилл Вышинский, Петр Порошенко
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