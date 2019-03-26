Вышинский останется за решеткой еще на два месяца

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подольский районный суд Киева продлил главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Мокин.

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«Суд поместил Вышинского под стражу до 24 мая», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что суд принял такое решение, не дослушав позицию стороны защиты и самого Вышинского. Предыдущая мера пресечения в виде содержания под стражей, избранная журналисту Херсонским городским судом, должна была завершиться 8 апреля.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам.