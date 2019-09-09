Вышинский рассказал, как Москалькова уговорила его сесть в самолет

09.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Один из наиболее известных участников недавнего обмена удерживаемыми между Россией и Украиной, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский считает Крым территорией Российской Федерации, а вопрос вокруг полуострова закрытым.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также журналист объяснил, как оказался в списках на обмен.

«Украинские политики предлагали написать заявление на обмен. Я отказался написать заявление на обмен, потому что я сказал, что не понимаю, что это такое. Что это за юридический акт или политический. Что это, объясните мне?.. Я хочу понимать, если есть ко мне какие-то юридические претензии, предъявляйте их, если нет – выпускайте. А что-то такое расплывчатое и непонятное, это будет политическое решение – нет, я этого не хочу…

А теперь секрет фокуса. Я вышел 27-го числа из здания Апелляционного суда, имея на руках только обязательство перед судом указывать свое место жительства, не встречаться с определенным кругом людей, поскольку они принимают участие в процессуальных действиях, и являться по первому вызову в суд. То есть меня ничего в этот момент в моих передвижениях не ограничивало.

У меня был билет на 28-е число в Москву. Я собирался улететь. Но раздался телефонный звонок и меня попросили задержаться в Киеве и улететь этим бортом, на котором летели все. Звонила Татьяна Николаевна Москалькова. Она сказала: «Ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая. Что надо как-то ее укрепить. Для того, чтобы вдруг не возникло шальной мысли, что ты сел в самолет, улетел, а дальше можно ничего уже не делать, задержись, пожалуйста и прилети со всеми. Чтобы это был некий знак того, что все обязательства будут исполнены», – рассказал Вышинский.

Журналист также подчеркнул, что еще не принял решение о том, возвращаться ли в Киев на заседания суда.

«Боится тот, кто не чувствует внутренней правоты. В этом смысле я не боюсь. С другой стороны за меня боятся. Честно вам скажу – жена и мать ставят условия. Пока ни ногой. Суд не назначен. У него есть одна из примерных дат и я буду принимать решения ну не сегодня точно», – сказал бывший узник.

Он также добавил, что принимает выбор крымчан и считает полуостров территорией РФ.

«Один из украинских политиков еще в 14-м году сказал фразу, которая мне врезалась в память. Он сказал: «От нас не территории ушли, не Крым, от нас люди ушли. А они просто живут в Крыму». Они приняли такое решение. Оценивать такое решение – правильное ли оно, не правильное, в такой плоскости бессмысленно, потому что это их выбор, они его сделали. Все. Это их исторический выбор, не только личный.

Мне кажется он справедливым по одной причине – потому что я читал в Херсоне книжку, которая была в камере на тюремной полке. «Фаворит» Валентина Пикуля. Вторая часть этого романа посвящена освоению Новороссии, когда Крым и Новороссия осваивались Россией.

Крым входил в состав Украины де-юре чуть больше 60 лет. Причем из них чисто в состав Украины, непосредственно независимой – только 23 года. Поставьте на весы 200 и 23. Тогда вопрос, почему эти люди так решили, сделали такой выбор, он, наверное, в исторической перспективе отпадет сам по себе. Мне было очень тяжело, поскольку я детство провел в Крыму, было очень тяжело ехать через границы в те места, где я вырос. Это было эмоционально тяжело.

А с другой стороны я понимал – если эти люди так решили, то какие я претензии к ним могу предъявить. Я свой внутренний дискомфорт сжал в кулак и все – это их выбор, это заслуживает гораздо большего уважения и гораздо больше весит, чем все остальные крики: «Наш», «не ваш», «чей?»… Все. Он российский», – резюмировал Вышинский.