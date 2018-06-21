21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Вышинский требует от украинских властей встречи с российским консулом

Арестованный в Киеве по обвинению в “госизмене” директор “РИА Новости-Украина” Кирилл Вышинский обратился с заявлением к следователю с требованием реализовать его право на встречу с российским консулом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

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“Об этом он еще заявлял 1 июня во время выступления в Апелляционном суде Херсонской области. К тому же, он письменно обращался также в дипломатические учреждения. Когда понял, что к нему не хотят пускать консула, он обратился еще к следователю с требованием, чтобы была реализация его права на встречу с консулом”, – сказал он.

Пока, отметил адвокат, такая встреча с российским консулом не состоялась.

Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе арест Вышинскому.