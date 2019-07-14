Вышинского готовятся освободить – у Луценко подстрекают к беспорядкам

14.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Арестованного по обвинению в государственной измене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в скором времени могут отпустить на свободу.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, пожаловавшись депутату Верховной Рады Дмитрию Ярошу на угрозу освобождения Вышинского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что скажете, господин Дмитрий, о том, что в Киеве в понедельник могут освободить Кирилла Вышинского, который подозревается в госизмене? За которого можно было бы выменять не только 24 моряков и Романа Сущенко, но и других политзаключенных Кремля», – написала Сарган Ярошу.

В ответ основатель «Правого сектора» пообещал мобилизовать националистов.

«Соответствующую информацию передал нашим киевским ребятам. Скажу так: пока фронтовики защищают Украину на Востоке, в тылу правоохранителям надо было всю эту шоблу сажать. Надолго. Теперь как бы в тылу не пришлось открывать огонь на поражение. Плохой вариант, но если другого не останется…», – написал Ярош.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш специально сделала скриншоты переписки.

«Лариса Сарган доступно объясняет причины, по которым второй год сидит в тюрьме журналист Вышинский. Обмен. Также Лариса показывает, как планируется организация давления на суд», – комментирует Лукаш.