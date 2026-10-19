«Вышиванки вместо металлургии»: в Киеве объяснили, как сломался украинский проект

Игорь Шкапа.  
19.10.2026 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2203
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Все предпосылки для развала Украины были заложены как раз в благополучные для страны 2000-е годы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все предпосылки для развала Украины были заложены как раз в благополучные для страны 2000-е...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Как бы там ни было, СССР – это была страна, в которой доминировала городская культура. У руля стояли люди – выходцы из промышленности, металлургии, военно-промышленного комплекса. Как тогда шутили в Москве, что в России был период допетровский, петровский и днепропетровский.

Но это объяснялось как раз тем, что такие сложнейшие производства выпускали не менеджеров, как говорится, широкого профиля, а людей, которые готовы и могли бы решать сложнейшие задачи.

Естественно, утрата промышленного потенциала привела к тому, что их место стали занимать такие люди, как Леонид Макарович Кравчук, типичный идеолог, бла-бла-бла-шоу, идеологический отдел компартии Украины, человек, имевший довольно опосредованное представление о том, как управлять экономикой.

Не удивительно, что в начале 90-х для Украины было тяжелейшее время, когда, по сути, промышленность рухнула, билась в конвульсиях, а Леонид Макарович был больше увлечён атрибутами государства», – отметил Золотарев.

Он добавил, что при Кучме выбрали иной подход, но при этом создали олигархов, что дало свой негативных эффект впоследствии. Эксперт говорит, что Украина не смогла воспользоваться благоприятной конъюнктурой и перезагрузить экономику в начале 2000-х.

«Вместо атрибутов УССР, связанных с металлургией, машиностроением, получили вышиванки, дидухи и так далее», – подчеркнул политттехнолог.

«Проект Украина сломался примерно, как я считаю, в благополучные нулевые. Только этого никто не заметил», – резюмировал Золотарев.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Вышиванки вместо металлургии»: в Киеве объяснили, как сломался украинский проект

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора