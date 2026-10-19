Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все предпосылки для развала Украины были заложены как раз в благополучные для страны 2000-е годы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Как бы там ни было, СССР – это была страна, в которой доминировала городская культура. У руля стояли люди – выходцы из промышленности, металлургии, военно-промышленного комплекса. Как тогда шутили в Москве, что в России был период допетровский, петровский и днепропетровский. Но это объяснялось как раз тем, что такие сложнейшие производства выпускали не менеджеров, как говорится, широкого профиля, а людей, которые готовы и могли бы решать сложнейшие задачи. Естественно, утрата промышленного потенциала привела к тому, что их место стали занимать такие люди, как Леонид Макарович Кравчук, типичный идеолог, бла-бла-бла-шоу, идеологический отдел компартии Украины, человек, имевший довольно опосредованное представление о том, как управлять экономикой. Не удивительно, что в начале 90-х для Украины было тяжелейшее время, когда, по сути, промышленность рухнула, билась в конвульсиях, а Леонид Макарович был больше увлечён атрибутами государства», – отметил Золотарев.

Он добавил, что при Кучме выбрали иной подход, но при этом создали олигархов, что дало свой негативных эффект впоследствии. Эксперт говорит, что Украина не смогла воспользоваться благоприятной конъюнктурой и перезагрузить экономику в начале 2000-х.