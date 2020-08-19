«Вышли 800, а нас на заводе 17 тысяч» – журналист о масштабах забастовок в Белоруссии

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

При всём масштабе охватившего Белоруссию майдана, создаваемая оппозицией картинка далеко не всегда совпадает с происходящим в реальности.

Об этом в эфире «Вести FM» заявил белорусский журналист Константин Придыбайло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко пытается достучатся до того ядерного электората, который он считал своей опорой, что никогда рабочие не выйдут на забастовки. Но, на самом деле, все очень сложно судить, не находясь рядом на заводе.

Я вот вчера тоже сказал там МТЗ вышли на забастовку, а мне пишет рабочий, что 800 человек вышли на забастовку, а нас 17 тысяч здесь, то есть, как-то получается нужно держать в уме действительно другие цифры», – заявил Придыбайло.

«Чистая пропаганда со стороны штаба польских спецслужб в лице «Nexta» и всех прочих, да? И «Беларусь головного мозга», и что там еще у них есть», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Да конечно, в том числе, – согласился журналист. – Само собой там металлургический завод остановил печи, и мне тоже написал рабочий, сказал, что если мы их за месяц запустим, то ничего страшного, то есть они не сломаются, больше месяца они не должны быть остывшими, но в общем, все такое».

«Знаете, мы живем реально в каком-то мире постправды и телеграмм–каналов, и ты видишь то одно, потом другое, а потом третье. Меня очень забавляет именно как раз вал поддержки, который приходит, куда им скажут. Вот, в телеграмм-каналах и телеграмм-чатах пишут, прям, прямым текстом: «Дорогие друзья, доброе утро. Расписание вечеринок сегодня». Вчерашний пример приведу: «09.00 – Белтелерадиокомпания, 12.00 – Завод колесных тягачей», тогда и по времени, таймингам, люди ходят. Это смешно, но я уже начал узнавать людей на митингах.

Приехал, например, на телеканал вчера, стою и смотрю: «Так, этого вчера видел, этого видел и этого видел. Эта девушка симпатичная была где-то на площади. И этого видел». То есть, они как карусельщики ходят. И действительно, когда ты понимаешь, например, что работников телевидения нет или есть, но они либо просто там на перекур вышли, либо и действительно поддерживают эту забастовку.

Дай Бог, их там 10 –15, но 100, 120, 150 человек – стоит орава, но они никакого отношения не имеют к этим рабочим: если говорить про телевидение – к телевизионщикам, если говорить про завод – к заводчанам», – рассказал Придыбайло.

«Они просто ходят, как на тусовку, с белыми флагами. Причем, ко мне вышел коллега, который поддерживает условную забастовку на телеканале. Я спрашиваю: «Слушай, а вы реально просили помощи? Просто в телеграмм – чатах пишут «Работники телеканала просят помощи! Подойдите к ним на улицу Макаенка, 9 (адрес телевидения)!».

И люди приходят. Я говорю: «Вам нужна была помощь? Вас тут били или что?». «Нет, мы поговорили с руководством и все, разошлись. Нам никакая помощь не нужна», – добавил белорусский журналист.