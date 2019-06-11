Вышло переиздание бестселлера о боях 2014-15 годов на Донбассе

11.06.2019, Москва, Антон Соколов

«Книжный мир» – одно из крупнейших российских патриотических издательств, выпустившее множество книг о Донбассе и событиям на Украине, напечатало новый тираж книги «Донбасс. Пять лет сражений и побед!», которую написал историк, участник войны в Югославии Михаил Поликарпов.

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Данная книга – подробная документальная хроника ожесточенных боев, прошедших на Донбассе в 2014-2015 гг. Оборона Славянска, наступление ВСУ на мятежные народные республики, кровопролитные бои за Саур-Могилу и разгром украинских войск в степных «котлах» под Донецком, «зимняя» кампания 2015 года и два ожесточенных перемирия.

В книге использована ранее нигде не опубликованная информация, дополненная фотографиями и картами театра боевых действий.

Вот один из фрагментов данной книги:

Ямполь

Подразделения ополчения под общим командованием Игоря Стрелкова удерживали участок фронта от Константиновки на левом фланге (дальше была зона ответственности Игоря Безлера) до Ямполя на правом, где соседом был лисичанский батальон «Призрак». В тылу оставался осажденный краматорский аэродром с сильным гарнизоном ВСУ и блокированная БХВТ в Артемовске.

Сразу после падения Красного Лимана на лесной плацдарм на северном (левом) берегу Северского Донца в районе Ямполя был переброшен небольшой отряд, которым командовал «Прапор» (заместитель — «Мачете»). Они должны были держать ВСУ в постоянном напряжении.

По словам жителей Красного Лимана, украинским военным по крайней мере дважды пришлось восстанавливать свой блокпост на окраине города после атак на него со стороны ополчения. Чтобы кардинально решить проблему, силовики даже пытались сжечь лес, но внезапно хлынувший ливень потушил пожар.

Сам плацдарм напоминал флаг Новороссии — словно Андреевский крест его пересекали две дороги. Одна шла от Красного Лимана (там была база ВСУ) на юго-восток к Северску, пересекая Северский Донец у Закотного, ниже по течению был брод. Вторая дорога шла от Ямполя на юго-запад, пересекая реку у Кривой Луки.

Эти дороги фактически делили поросший лесом плацдарм на четыре сектора. На северном секторе (ближе к Ямполю) располагались позиции боевых групп из Горловки под командованием «Атамана» и «Беркута». В западном секторе была, в частности, группа «Скифа», в восточном занимали позиции подразделения под командованием «Мачете» и «Лешего». В южном секторе были столовая, склад оружия, медики, там занимала позиции группа «Ювелира». Выносные блокпосты располагались вплоть до Северска. На мой взгляд, «Прапор» допустил ошибку, прикрыв все направления возможного удара ВСУ — и при этом не создав резерва. Затыкать дыры в случае прорыва было нечем.

Всего же под командованием «Прапора» к середине месяца было около двухсот ополченцев. Точная цифра неизвестна, списка личного состава не было. Основную массу составляли недавно пришедшие, не обученные и не обстрелянные бойцы. В отряде «Прапора» были «Гиви» и «Моторола» — но их звезда взойдет осенью. И с тяжелым вооружением было не густо. У трассы на Красный Лиман было установлено два СПГ-9, мост у Закотного прикрывала ЗСУ-23-2. У ополченцев также были «Утес» в зенитном исполнении на базе УАЗа и АГС. Артиллерии не было, только один раз из Славянска «на гастроли» приезжала батарея минометов «Художника» — тогда ими был накрыт палаточный лагерь ВСУ под Кировским.

«Прапор» лишь провел имитацию минирования моста у Закотного, так как взрывать его не хотел, чтобы не осложнять жизнь местным жителям, которым бы в таком случае пришлось переправляться через реку на лодках.

ВСУ со стороны Красного Лимана несколько раз атаковали пост небольшими силами, и о некоторых боестолкновениях «Прапор» даже не сообщал Игорю Стрелкову. Но вот среди ополченцев прошла серия дезертирств и несчастных случаев. Так, на «Албанца», которого командир отказался отпустить, было совершено покушение — автомобиль после обстрела попал в аварию. «Прапор» решил, что это указывает на подготовку атаки, поэтому приказал укреплять позиции, зарываясь в землю. Вскоре ополченцами были взяты в плен лейтенант и два рядовых бойца ВСУ из состава 3 полка спн.

16 июня в поле в нескольких километрах восточнее Красного Лимана была уничтожена украинская батарея (шесть 100-мм орудий). Вероятная причина — детонация БК, но в своих рапортах командиры ВСУ могли объяснить это действиями диверсантов противника, что повлияло на решение ликвидировать плацдарм.

Наступление. С утра 19 июня поступали сообщения об обстреле Краматорска и Ямполя, а также противоречивые сведения о боях в районе Ямполя (к юго-востоку от Красного Лимана) и Северска (городок между Славянском и Лисичанском).

Украинская армия, используя подавляющее превосходство в силах и технике, смогла добиться серьезного успеха. Рано утром начался артобстрел, были нанесены и авиаудары. Результативность авиации — под вопросом, так как, вероятно, штурмовики промахнулись. Эффективность артиллерийского обстрела также оказалась низкой. Ранее «Прапор» создал ложные позиции и поддерживал видимость того, что их занимают ополченцы. Эти позиции и были засыпаны снарядами. Между первой и второй атаками на перекресток в центре плацдарма приезжал Игорь Стрелков.

Хотя основная колонна, атаковавшая позиции ополчения по дороге от Красного Лимана, в первой атаке понесла серьезные потери (там были уничтожены один танк, БМП и четыре БМД), еще один отряд ВСУ, обойдя правый фланг ополченцев, смог захватить мост у Закотного.

Находившиеся в этом населенном пункте ополченцы бежали (почти все). Выбить силовиков оттуда не удалось, и, оказавшись в окружении, группы ополченцев вышли с левобережного плацдарма через мост у Кривой Луки. Его почему-то называли понтонным, хотя он был обычным, на низких стальных опорах. Когда и этот мост был захвачен, оставшиеся на левом берегу ополченцы переправились через реку на лодках или вплавь.

Ополчение потеряло убитыми в этом бою пять или шесть человек. Во время артобстрела погибло два повара, в самом бою — еще три ополченца («Прапор» допускает, что четыре). Порядка двадцати бойцов были ранены. Осколочное ранение получил и «Прапор», среди ополченцев прошел слух о его гибели. Заместитель «Мачете» — «Кот» — был буквально изрешечен пулями. Врачи впоследствии извлекли из него две пули от ПК и одну от автомата Калашникова (после длительного лечения в госпитале «Кот» вернулся в строй). Три пулевых ранения в этот день также получил «Кастет». Бойцы вышли из окружения — более пятидесяти человек вывел «Мачете», еще тридцать — «Морис».[1] БМП подбил Денис, а БМД на счету ополченцев с позывными «Гном» и «Дизель». «Гном» погиб в самом начале боя, ещё утром, когда отбили первую танковую атаку. Отличился расчёт СПГ «Дизеля» и «Геолога», которые заранее выбрали и замаскировали позицию у дороги. «Геолог» был утром ранен и отправлен в Лисичанск.

Пройдя через мост у Закотного, украинские военные не закрепились на переправе. Вечером мост внезапно заняли бойцы ополчения из состава «Призрака». Я скептически отношусь к версии, согласно которой атака на Северск была сорвана из-за ошибочного удара украинских ВВС по своей колонне. На следующий день ВСУ отошли из Закотного, но мост у Кривой Луки остался под их контролем. В дальнейшем Ямпольский плацдарм фактически перешел в зону ответственности Алексея Мозгового.

Потери ВСУ. В СМИ со ссылкой на украинские власти сообщили, что под Славянском погибли более двух десятков военнослужащих 24-й бригады с Яворивщины (Львовская область), в т.ч. командир батальона и командир роты разведки первой батальонно-тактической группы 24-й мехбригады. Солдаты говорят, что оказались в окружении. И обещают в дальнейшем «разобраться» со своими генералами.[2] Судя по всему, там был «слоеный пирог», и обе стороны считали, что воюют в окружении.

Из сообщений в украинских СМИ стало известно, что в этот день во время боевых действий у Красного Лимана убиты 12 и ранены 25 бойцов двадцать пятой Днепропетровской ВДБ ВСУ.[3] Это и есть те самые подбитые БМД. Позже появилось интервью одного из десантников, который сказал, что в их роте из 33 человек осталось семь (то есть 28 человек — убиты, ранены либо пропали без вести).

Появилась информация, согласно которой в этом бою 1-й батальон нацгвардии потерял 7 человек убитыми и 11 ранеными.

Итого, если исходить из приведенных выше данных, которые носят неофициальный характер, суммарные потери украинских «силовиков» составили до сорока погибших. Однако пресс-центр АТО не подтвердил эти цифры, заявив лишь о семи убитых. Позже в именном списке погибших силовиков появились фамилии 12 бойцов ВСУ (т.е. без учета нацгвардии), убитых в этот день под Ямполем и Красным Лиманом. В дальнейшем количество погибших в официальном списке потерь ВСУ за этот день увеличилось.

После того, как появилась информация о потерях с разбивкой по частям, «туман войны» немного рассеялся. Можно говорить, что ядро сил наступающих составляла батальонная тактическая группа 24-й ОМБР в составе 1-го батальона этой бригады, разведроты и как минимум одной танковой роты. Кроме того, в бою принимали участие 1-й батальон НГУ и не менее двух рот из состава 25-й аэромобильной бригады. Возможно, были и еще какие-то подразделения.

Спорные выводы. Оценки и боя, и самой операции сильно разнятся. По мнению «Плохого солдата», которое он публично озвучил позже, ошибкой была сама ямпольская операция. По его словам, Игорю Стрелкову неоднократно предлагалось отвести ополчение за реку и взорвать мосты, а батальон «Прапора» использовать для уничтожения блокпоста около Малиновки и (совместно с другими силами) для удара по Артемовским складам.

Игорь Стрелков оценивает ямпольскую операцию как неудачную. При этом он не считал нужным штурмовать Малиновку, так как там был сильный гарнизон ВСУ, а снабжение Славянска шло по другому маршруту, через Николаевку. Игорь считает, что управление батальоном во время боя 19 июня было фактически потеряно вследствие нехватки средств связи. Но радиостанции были, просто их заглушили.

«Прапор» полагает, что оборона Николаевки в дальнейшем стала возможной благодаря штурмовому батальону, который был создан «с колес» и стал полноценной боевой единицей именно в боях за ямпольский плацдарм, где нанес серьезные потери ВСУ. Без ямпольцев правый фланг Семёновки был бы полностью оголён в дальнейшем, в июльских боях.

По мнению начштаба Эльдара, плацдарм нужно было удерживать, но не создавая стационарный блокпост, а действуя мобильными группами. Правда, это предполагает определенную квалификацию бойцов.

Так или иначе, участок фронта между Славянском и Лисичанском все равно нужно кем-то прикрывать. На мой взгляд, река не являлась непреодолимым препятствием для ВСУ — в случае уничтожении мостов они могли навести понтонные и переправиться на правый берег. Я также сомневаюсь, что отряд, состоящий в основном из новобранцев, можно было бы успешно использовать в названных выше «Плохим солдатом» наступательных операциях.

Военной науке известен комплекс правил для необстрелянных и малообученных войск. Предполагается, в частности, отказ от ночных атак и использования этих войск в наступательных операциях, отказ от сложных обходных маневров… Войска должны тренироваться во внезапных нападениях небольшими группами. Командный состав, согласно этим правилам, должен быть ближе к бойцам, а распоряжения должны отличаться большей ясностью и деталями, контроль фактического исполнения действий также должен быть выше. Кроме того, эти войска требуют более обильного снабжения.

ВСУ имели возможность постепенно повышать квалификацию своих войск, переводя их на качественно иной уровень, ополчение же действовало в условиях цейтнота, а возможности наращивания огневой мощи были очень ограничены.

[1] Погиб в конце августа 2014 г. в бою в Иловайске.

[2] http://takeinfo.net/news/view/dvadtsyat_soldat_iz_zahidno_ukrani_zaginulo_chimalo_poranenih_biy_triva

[3] http://nikopolnews.net/politika/voyna/1312-snova-pogibli-nashi-zemlyaki.html