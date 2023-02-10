Вышвырнутый из Минобороны иудушка Лиев жалуется, что коррупционный скандал замедлит западные поставки ВСУ

Коррупционный скандал с последующими перестановками в Министерстве обороны Украины приведет к задержке поставок зарубежного вооружения, что неизбежно скажется на положении на фронте.

Об этом заявил бежавший в Киев экс-министр курортов Крыма Александр Лиев, который на днях лишился поста и.о руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире ТСН Лиев рассказал, что с его уходом с поста руководителя департамента замедлилась реализация целого ряда контрактов по поставкам вооружения на Украину.

«Целый ряд контрактов замедлился, переговоры приостановлены, – посетовал Лиев. – Это все в итоге возобновится, все будет хорошо. Но определённый провал в этой работе есть, и этот провал, может за несколько месяцев проявиться уменьшением поставок. Насколько это будет важно? Через несколько месяцев это будет очень важно, потому что мы входим в новую сложную фазу, хоть она и до этого была непростая».

Далее Лиев повторил тезисы украинской пропаганды о том, что до переворота-2014 года армия только разворовывалась, а при майданщиках всё стало иначе. При этом перебежчика не смутило, что сам он при Викторе Януковиче занимал высокую чиновничью должность, то есть, был представителем того самого режима, что якобы уничтожал ВСУ.

«Мы встречали войну в 2022 году с пулетами «Максим» и Дегтярева. И с этими пулемётами наша территориальная оборона и другие рода войск встречали врага. Наше оружие распродавалось, все самое лучшее. В структуре Минобороны было управление, которое имело право на торговлю оружием, на спецэкспорт. Философия была заложена на утилизацию армии. Это продолжалось до 2014 года. Но, к сожалению, и 2014 год не поставил нашу страну на определённые рельсы, – заявил Лиев. – Много что улучшилось, появились боевые офицеры, генералы, изменения в структуре. Но они недостаточны. И за этот год от пулемётов «Максим» и Дегтярева мы перешли к F-16, мы уже имеем танки, ракетные комплексы и ещё много чего. Наша армия перегружается, и будет лучше. Я уверен, что оружие будет у Украины, точно, рано или поздно. Вопрос лишь в нашей готовности, чтобы мы успевали все это принять и учились применять».

Лиев уточнил, что от западных партнеров Украина получает абсолютно разномастное вооружение, что усложняет его обслуживание и применение. Но с другой стороны, эта разнородность станет преимуществом ВСУ.

«Враг не может никак понять, чем мы его будем бить, потому что у нас абсолютно разная палитра, с которой украинцы научились работать, – считает Лиев. – И украинцы становятся самой мощной армией в мире, потому что мы научились использовать и применять то, что не умеет никто в мире. Все это говорит о том, что мы способны дать отпор».