Вышвырнутый в угоду нацикам Сивохо оправдал предательство Зеленского

08.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, уволенный после избиения нацистами, появился в эфире пула телеканалов Виктора Медведчука, где делал приятные для избирателей Юго-Востока заявления, не имеющие шансов на воплощение в жизнь при нынешнем руководстве страной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по мнению Сивохо, русские, белорусы и ряд других народов жили на территории Украины на протяжении тысячелетий, поэтому они не могут быть не коренными.

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«Коренными народами у нас в стране должны считаться те народы, которые были в ней на 24-е августа 1991-го года, во время создания нашего государства – нынешнего, теперешнего. То есть, нельзя просто так взять и отбросить всех белорусов, русских, греков, армян, евреев. Это все – коренные народы, которые живут здесь не последние даже 30-ть лет. Они живут здесь тысячу с лишним лет. Нельзя такую формулировку», – заявил Сивохо, комментируя недавно принятый Верховной радой закон, за который фракция Владимира Зеленского голосовала синхронно со всеми русофобами.

Интересно, что Сивохо не рискнул подвергнуть критике самого Зеленского, предпочтя играть в «хорошего царя и плохое окружение».

«Он качнулся вправо потому, что Зеленский является президентом всей Украины. Он – президент всей Украины, по всей Украине разные настроения. Это ему все приходится учитывать… Может быть, он еще под влиянием каких-то своих советников. Вот, он пытается установиться в среднем положении, но его – раз, подтолкнули туда, он туда качнулся. Потому что человек, все-таки, пришел в политику без политического опыта. Он не знает тех ловушек, тех движений… Владимир Александрович – эмпат, конечно. Создав вокруг него какую-то обстановку, можно влиять на его настроение», – оправдывал Сивохо предательство Зеленским избирателей, благодаря которым он пришел к власти.