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09.09.2021 08:17 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, русофобия, Скандал
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Высланный из РФ комик-русофоб намерен остаться в России

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, высланный из России пожизненно за оскорбительные шутки подал иск к МВД...

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, высланный из России пожизненно за оскорбительные шутки подал иск к МВД с требованием отменить это решение.

Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два момента: первое — мы просим признать незаконным само решение, во-вторых, бездействие МВД в части неуведомления его лично о решении. И требуем обязать министерство внутренних дел устранить допущенное нарушение. На 16 сентября 10 часов в Замоскворецком суде города Москвы назначена беседа», – сказал в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» адвокат комика Сергей Бадамшин.

В свою очередь юристы Дмитрий Аграновский считает, что решение о высылке Мирзализаде не будет пересмотрено.

«Маловероятно, что Идраку Мирзализаде в ближайшие годы откроют въезд в Россию. Времена изменились и с такими шутками надо быть осторожнее. А шутка была явно за гранью», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом и из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

30 июля Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.

Прокуратурой было возбуждено административное дело по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. 9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговорил комика 10 суткам административного ареста. Срок он отбыл.

Либеральная общественность развернула кампанию в защиту Мирзализаде. В ней приняли участие в частности комики с принадлежащего «Газпрому» телеканала ТНТ.

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