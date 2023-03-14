«Выслать дипломатов РФ и устроить Майдан» – ЕC подбивает грузин на продолжение протестов

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Саакашисты должны не ограничиваться массовыми протестами, а добиться закрытия российского посольства в Тбилиси и организации госпереворота по типу украинского Майдана.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил экс-спикер делегации ЕС в Киеве, грантоед из Чехии Давид Стулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Грузии большая проблема – это связи главного олигарха, который стоит за кулисами, пана Иванишвили, который имеет бизнес-интересы с русскими. И такой человек становится очень податливым, попадает в ловушку, должен выполнять бизнес-договорённости. Надо максимально ограничить и раскрыть эти связи, а также ограничить влияние российских структур», – вещал Стулик.

Он призвал грузин брать пример с Чехии, которая давно выслала российских дипломатов.

«Пример Чехии в 2021 году – практически закрытое российское посольство, выслали более 90 российских дипломатов. И очень интересный факт – через два дня российские нарративы упали в разы в чешском медийном пространстве. То есть, есть связь. Надо ограничивать санкциями. Этим должны заниматься сами грузины, лучше всего делать это через выборы. Международное сообщество может давить», – провоцировал грантоед.

Однако ведущие в студии напомнили о событиях в Киеве в 2014 году, когда майданящие толпы наплевали на Конституцию своей страны и любые договорённости, и просто скинули руководство государства.

«Я не говорю, что надо ждать следующих выборов, и ничего не делать. Это всё в руках граждан данной страны. Ваши граждане решили, что не хотят ждать. Да, был момент, когда Германия, Франция рекомендовали выполнять договорённости с Януковичем, но ваши граждане этого не захотели. Любой народ в своей стране является сувереном, и международное сообщество будет это уважать», – пошёл на попятный Стулик.