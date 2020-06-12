«Высока вероятность, что Путин уйдет до 24-го года»

12.06.2020, Москва, Елена Острякова

Принятие поправок в Конституцию РФ знаменует вхождение России в период социальной и политической напряженности, отягощенный транзитом власти, пандемией и претензиями внешних сил на российские территории.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Олег Бондаренко.

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По поводу поправок в Конститцию есть такое мнение, что нужно просто проявить лоялизм, поддержать президента, а суть поправок не так уж и важна. Так ли это?

Нет, я категорически с этим не согласен. По большому счету мы после 1 июля можем иметь новую Конституцию, потому что эти поправки меняют не столько букву, сколько дух основного закона страны.

Это выражается в акцентах как социальной, так и в территориальной политики.

Казалось бы: что может быть проще, чем зафиксировать, что минимальный размер оплаты труда должен быть привязан к прожиточному минимуму. Однако до недавнего времени во многих регионах это было не так.

Казалось бы, что особенного в том, чтобы зафиксировать в Конституции, что нужно индексировать пенсии? Однако мы знаем, что на протяжении многих лет по разным причинам в разных регионах пенсии не индексировались. Были задержки и т.д.

То же самое касается истории с тем, что семья состоит из мужчины и женщины. Само собой разумеющееся… Но весь мир сейчас активно катится в какой-то Содом и Гоморру, и поэтому в наше время прозрачных границ нужно свои позиции, кажущиеся здравым смыслом, обозначать.

Какую поправку вы считаете самой важной?

Для меня лично это поправка о неотчуждаемости территории России. Она касается в первую очередь, трех регионов страны: Крым, Курилы, и Калиниградская область, — те регионы, к которым разное время у разных мировых или региональных акторов были претензии.

Почему это еще важно? Потому что до сих пор есть, и немало в российской власти людей, которые спят и видят, как бы с России снять санкции. Я их называю «пармезаны на госслужбе»: скрытые западники, которые привыкли к комфортной жизни и ограничены сейчас в возможностях. Они спят и видят, что можно будет сдать Донбасс, и завтра они снова будут ездить на свои виллы в Монако, в Куршавель и на Лазурный берег.

Думать так ошибочно. Потому что если даже допустить, что вдруг Украина одумается, примет Минский протокол, и Донбасс вернется в ее состав, этим все не ограничится. Следующим они попросят вернуть Крым.

Санкции, о которых так переживают российские «пармезаны», они вводились-то не за Донбасс, процентов 60 – за Крым.

Поэтому для стабильности Крыма, помимо того, чтобы поддержать эту поправку в Конституцию, нужно еще очень внимательно следить за заявлениями некоторых российских чиновников касаемо сдачи Донбасса.

Конституцию в ее прошлой редакции называли ельцинской, она была принята сразу после расстрела Белого дома, и ознаменовала переход ко всевластию олигархов, бандитским разборкам, и «лихим 90-м». Мы ощутили, что государство стало новым после ее принятия. Как изменится наша жизнь после принятия этих поправок?

Во-первых, это определенные социальные гарантии. К сожалению, в экономическом смысле РФ является, скорее, дик​​​​​​​о капиталистическим государственным образованием. Поэтому, с точки зрения сохранения социальных гарантий, их упрочнения, можно назвать эту конституцию «путинской».

Самые большие дискуссии ведутся вокруг поправки об обнулении президентских сроков.

Я могу объяснить, для чего она принималась и зачем. Я не верю, что Путин останется у власти после 2024-того года. Скажу больше — высока вероятность, что он уйдет с поста президента для всех внезапно, то бишь, до 2024-того года. Хотя, может, и нет. Но то, что Путин не пойдет на пятый срок, я в этом убежден.

А поправка об обнулении связана только с одним: Путина не должны воспринимать сейчас как «хромую утку». Как только элита начала понимать, что начинается процесс поиска преемника, она тут же активно забегала под ковром, и эти телодвижения крайне губительным образом сказывались на государстве российском. Поэтому Путин просто зацементировал свою позицию.

Нельзя исключать, что представители элиты будут, пользуясь этой поправкой, активно уговаривать Владимира Владимировича все-таки пойти на пятый срок. Но как человек, у которого с логикой и здравым рассудком все в порядке, Путин, я уверен, этого не сделает.

Если в результате принятия поправок государство станет более социальным и более справедливым, почему против поправок выступают коммунисты?

Потому что коммунисты являются главной оппозиционной силой страны. Если бы сейчас, когда начинается новый период социально-политической турбулентности, коммунисты себя не проявили таким образом, они бы рисковали довольно быстро сойти с политической арены. Поэтому их позиция вполне оправдана и логична, и было бы странно, если бы они этого не сделали.

Но одно дело позиция КПРФ, совсем другое – как голосуют избиратели. Не секрет, что среди избирателей КПРФ немало сторонников Владимира Путина, и существует определенная электоральная дихотомия, при которой люди на парламентских выборах выбирают Компартию, а на президентских — Путина. Таких людей в электорате КПРФ более трети.

Думаю, до половины избирателей КПРФ поддержат поправки, потому что они хотят, чтобы Крым навсегда остался в составе России, и это было закреплено в Конституции, потому что они действительно считают важным закрепить, что семья – это союз мужчины и женщины, ну и что все социальные гарантии должны быть прописаны в основном законе.

Социально-политической напряженности не избежать, несмотря на все ходы Путина, призванные успокоить элиты?

Я уверен, что ее не избежать. Мы входим в период социально-политической турбулентности. Пандемия отразится на жизни всех граждан страны без исключения. Нас ждет экономическая рецессия, то есть падение экономики, по-русски говоря. И это коснется каждого, рано или поздно. Поэтому, да, мы вступили в новую политическую эпоху, теперь в этой политической эпохе нужно как-то жить и искать новые точки опоры. В этой новой политической эпохе будет повышенный спрос на социальную справедливость. Для того, чтобы государство было устойчивым, оно просто обязано его удовлетворить.

И многие меры, которые озвучиваются первым вице-премьером Белоусовым, направлены именно на снятие социальной напряженности.

Например, история с тем, чтобы выровнять высоченные, космические зарплаты топ-менеджмента госкорпораций, которые доходят до запредельных высот.

Конечно, это недопустимо в новых социальных обстоятельствах, когда простые люди лишились своих доходов. Для них 50 тысяч – очень хорошая зарплата, за которую надо держаться, а тут люди по 50 миллионов в месяц получают. Это очень опасно. Это просто шаг к революции.