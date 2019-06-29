Высокая явка на выборах съест 10% от рейтинга «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» сможет получить порядка 40% голосов избирателей на парламентских выборах только в том случае, если явка будет низкой.
Об этом в эфире телеканала НАШ заявил политолог Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю завышенными ожидания для «Слуги народа». 41% – это рейтинг среди тех, кто определился и точно. Еще много, кто не определился. Если брать среди всех – то это немного больше 30%.
В данном случае будет сильно влиять явка. Если явка будет большая, то «Слуга народа» получит процентов 30. Если явка будет маленькая – то ближе к 40%.
Возможно, поэтому и выгодны для этой партии досрочные выборы», – заключил Степанюк.
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