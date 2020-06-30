30.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Высокая явка в Крыму на референдуме по Конституции Путина заставила меджлисовцев забиться в истерике


ООН, ОБСЕ, Евросоюз и другие международные организации должны усилить давление на Российскую Федерацию из-за голосования за изменения в Конституцию РФ, организованного в Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в заявлении запрещенного в России экстремистского меджлиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нервная реакция группировки явно связана с появившимся накануне данными о том, что население полуострова демонстрирует чрезвычайно высокую явку на голосовании. Такая активность крымчан свидетельствует об их успешной интеграции в российское общество и нивелирует все тезисы украинской пропаганды о страданиях населениях полуострова.

Впрочем, в меджлисе уже спешно нашли объяснения собственного провала: там уверяют, будто высокая явка обеспечена за счет «давления и морального террора», которым, якобы, подвергаются «руководители и сотрудники учреждений образования, здравоохранения, работники коммунальных предприятий, представители малого и среднего бизнеса».

«Формы давления – шантаж, угрозы, увольнение с работы, подкуп», – уверяют бежавшие на Украину главари меджлиса, не бывшие на полуострове уже несколько лет.

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