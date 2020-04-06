Высокие отношения: Глава СБУ избил генпрокурора Украины

06.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Отношения между руководителями конкурирующих между собой силовых ведомств на Украине настолько накалены, что в ход зачастую идут кулаки. Так, на одной из встреч в СБУ глава ведомства времен Петра Порошенко Василий Грицак при свидетелях зарядил по физиономии генеральному прокурору того периода Виктору Шокину в присутствии подчиненных и депутатов Верховной рады.

Об этом в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил бывший замглавы СБУ Виктор Трепа, который в то время конфликтовал с Шокиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На пике конфликта, час или два ночи было, я сидел в своем рабочем кабинете, меня набирает глава Службы безопасности Василий Сергеевич Грицак и говорит: «Зайди ко мне». Я захожу – на тот момент я уже нахожусь в конфликте с генеральным прокурором, – за одним столом сидели генеральный прокурор Шокин, Василий Сергеевич Грицак, несколько народных депутатов Украины из блока Петра Алексеевича Порошенко.

Нас пробовали помирить с генеральным прокурором.

Когда генеральный прокурор в очередной раз сказал, что он все равно меня посадит в тюрьму, Василий Сергеевич по-мужски нанес удар, и Виктор Николаевич упал в кабинете. Вот такая была история.

Вот есть, что вспомнить. И Василий Сергеевич сказал: «Виктор, я тебе больше ничем не могу помочь». Вот такой поступок был, на самом деле», – заявил Трепак.