29.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Высокие отношения в АТО: Боевик рассказал, как изнасиловал «побратима»

Главарь украинского нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко сделал публичное признание об изнасиловании «побратима» – боевика батальона «Днепр-1» Глеба Савченко.

Скриншот скандального откровения разместил на своей странице в «Facebook» украинский журналист Артём Фурманюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В который раз об известном «политзаключённом» Руслане Абальмазе-Онищенко. Подобного, как на скриншоте, адекватный человек не нафантазирует, даже если захочет. Это диагноз. Чикатило грёбанный. Что было в голове у этого уё###а, когда оно это писало?» – возмущается Фурманюк.