29.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Высокие отношения в АТО: Боевик рассказал, как изнасиловал «побратима»
Главарь украинского нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко сделал публичное признание об изнасиловании «побратима» – боевика батальона «Днепр-1» Глеба Савченко.
Скриншот скандального откровения разместил на своей странице в «Facebook» украинский журналист Артём Фурманюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В который раз об известном «политзаключённом» Руслане Абальмазе-Онищенко. Подобного, как на скриншоте, адекватный человек не нафантазирует, даже если захочет. Это диагноз. Чикатило грёбанный. Что было в голове у этого уё###а, когда оно это писало?» – возмущается Фурманюк.
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13:16 29 маяПорошенко отдал приказ наступать в Донбассе
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12:51 29 маяГнусная ложь: Как киевская пропаганда врёт о Донбассе
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12:09 29 маяВ Крыму пояснили, зачем Киев поднимает панику о скорой потере Херсона
12:01 29 маяА нас за що?! – в Киеве сожгли авто помощника депутата-нациста
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10:43 29 маяПорошенко стал токсичен
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10:00 29 маяВ США призвали ЕС мириться с Россией
10:00 29 маяРоссия может прирасти не только Крымом
9:37 29 маяВ Transparency International подняли на смех стремление Киева перехитрить Запад
9:34 29 маяНАТО развернет объекты на подступах к Москве – чем грозит отказ от борьбы за Украину
9:21 29 маяШтайнмайера в Киеве встретили проклятиями по ТВ
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8:36 29 маяВ Киеве жалуются, что травмированная Украина не может конкурировать с Венгрией
7:57 29 маяНаместник Киево-Печерской лавры: Для меня «первенство Константинополя» – ничто!
23:52 28 маяМесть Порошенко: В АТО утилизированы 40% боевиков Семенченко
23:30 28 маяУкраина дёргает тигра за усы
23:22 28 маяВ Тернополе на коленях встретили гроб СБУ-шника, убитого на подступах к ЛНР
23:05 28 маяОполченец с января сидит в российской тюрьме из-за равнодушия бюрократов
22:52 28 маяУкраинский пособник ИГИЛ расхорохорился, узнав о заочном аресте в России
22:20 28 маяВнезапно: Власти Украины открыли памятник противнику Польши и союзнику Москвы
22:08 28 маяСербский генерал: Донбасс сражается против нового фашизма
21:58 28 маяСами «наскакали», сами бесятся: Разъярённые наци призывают разогнать гей-парад в Киеве
21:48 28 маяНа Украине начала резко падать поддержка НАТО
21:39 28 маяДочь Кучмы организовала Элтону Джону встречу с мальчиком из Донбасса
21:36 28 маяПрощай, Украина: Всё производство ДНР переходит на стандарты России
21:34 28 маяЗакон один для всех: у Кличко запретили вывешивать баннер в поддержку Сенцова
21:30 28 маяПропагандист Турчинова признал наличие в ВСУ дезертиров и “заробитчан”
21:20 28 маяНовое видео пьяного Порошенко – как Ельцин!
21:18 28 маяУ Климкина “разочарованы” меморандумом о защите закарпатских венгров
21:10 28 маяРоссийский олигарх прибыл в Израиль за гражданством – СМИ
21:01 28 маяУкраинский дипломат уверяет, что Венгрия напрасно пытается склонить НАТО на свою сторону
20:55 28 маяУкраинские пограничники: россиянка с тремя детьми попросила убежища в Незалежной
20:44 28 маяПоляки призвали генсека НАТО помочь Украине и Венгрии решить “семейный спор”
20:37 28 маяУкраинская армия попала под кинжальный огонь: Большие потери
20:30 28 мая“Пьяное” ДТП на Сумщине: авто насмерть сбило двухлетнего малыша
20:23 28 маяКличко похвастался, что Киев “справился” с проведением финала Лиги Чемпионов
20:17 28 маяВ ответ на Керченский мост в Киеве предлагают отделить Крым каналом
20:07 28 маяВолкер не увидел в Европе противников вооружения Украины
19:53 28 маяСледующее обострение будет на Азовском море
19:50 28 маяУкраинское министерство увидело из космоса экономический спад в ночном Крыму
19:37 28 маяПарубий летит в Израиль на фоне антисемитских скандалов на Украине
19:24 28 маяСербский генерал: Запад готовит украинский сценарий Белоруссии
19:10 28 мая“Выстрелил – забыл”: Порошенко рассказал о принципе работы “Джавелина”
19:02 28 маяПорошенко договорился с болгарами вместе строить дорогу из Рени в Варну
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12:09 29 маяВ Крыму пояснили, зачем Киев поднимает панику о скорой потере Херсона
11:49 29 маяУдар по НАТО придет, откуда никто не ждал
11:44 29 маяВ Москве предлагают готовить пророссийский Майдан на Украине
11:38 29 маяЯценюк требует объяснений от Европы за «зраду» с Путиным
11:21 29 маяРоссия ударит кулаком – названа «красная линия» для Запада
11:07 29 маяВ Москве жестко раскритиковали союзников по ОДКБ
10:47 29 маяАмериканец поспорил на бутылку с Соловьевым, что Украина не вступит в НАТО
10:21 29 маяЕсли бы да кабы: В Киеве продолжают фантазировать о потерянном Крыме
10:00 29 маяВ США призвали ЕС мириться с Россией
10:00 29 маяРоссия может прирасти не только Крымом
9:34 29 маяНАТО развернет объекты на подступах к Москве – чем грозит отказ от борьбы за Украину
23:05 28 маяОполченец с января сидит в российской тюрьме из-за равнодушия бюрократов
22:52 28 маяУкраинский пособник ИГИЛ расхорохорился, узнав о заочном аресте в России
21:36 28 маяПрощай, Украина: Всё производство ДНР переходит на стандарты России
21:10 28 маяРоссийский олигарх прибыл в Израиль за гражданством – СМИ
20:55 28 маяУкраинские пограничники: россиянка с тремя детьми попросила убежища в Незалежной
20:17 28 маяВ ответ на Керченский мост в Киеве предлагают отделить Крым каналом
19:53 28 маяСледующее обострение будет на Азовском море
18:40 28 маяДуда назвал Россию “самой большой угрозой глобальному миру”
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11:00 25 маяЭкс-соратник Ющенко: Нужно мириться с Россией, Европа нас не любит
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