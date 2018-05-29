29.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Война, Донбасс, Криминал, Украина

Высокие отношения в АТО: Боевик рассказал, как изнасиловал «побратима»


Главарь украинского нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко сделал публичное признание об изнасиловании «побратима» – боевика батальона «Днепр-1» Глеба Савченко.

Скриншот скандального откровения разместил на своей странице в «Facebook» украинский журналист Артём Фурманюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В который раз об известном «политзаключённом» Руслане Абальмазе-Онищенко. Подобного, как на скриншоте, адекватный человек не нафантазирует, даже если захочет. Это диагноз. Чикатило грёбанный. Что было в голове у этого уё###а, когда оно это писало?» – возмущается Фурманюк.

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