Высокомерный с дальнобойщиками Зеленский дрожит как заяц перед нацистами

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский очень боится впасть в немилость у «патриотов», которые имеют мало что общего с нормальными гражданами Украины.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас давно утвердилось, что есть граждане Украины, а есть патриоты, и они не совпадают. Это нарратив, навязанный с 2014 года. Французам бы никогда не пришла мысль, что есть французы, граждане, а есть французы истинные какие-то. И только сейчас правые популисты качают этот вопрос, что есть французы по гражданству, а есть французы по культуре или по своим добродетелям каким-то.

У нас же, как только очень аккуратно начинаешь этот вопрос переводить в план дискуссии, чтобы выяснить ситуацию, потому что её надо прояснить, прежде всего, на уровне дискурса, ты сразу попадаешь на это всё – что не патриот, потому что патриоты те, кто выступает против «Минска». Кто за «Минск», тот не патриот, всё. И пойди потом, рассказывай», – отметил эксперт.

«Почему президент с дальнобойщиками позволяет себе такой приказной тон, а вот когда встретился с представителем «Нацкорпуса» или «Азова», он как-то так мягко с ними разговаривал, как-то хотел их задобрить.

Потому что он тоже где-то боится этого обвинения в непатриотизме, а силы и власти для того, чтобы сказать: патриотизм в Украине должен быть таким-то и таким-то… Речь о том, чтобы спасти страну, не дать ей сорваться в экономический развал и прекратить вот эту ценностную внутреннюю light-войну – вот этого не хватает», – добавил Карасёв.